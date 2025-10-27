Diosas se apodera de la cima general

El espectáculo del Voleibol femenil volvió a encender las emociones en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos, sede de la Jornada 4 del Campeonato de Copa de la Liga Oficial Municipal de Voleibol “Prof. Alfredo Ovilla Martínez”, donde los equipos entregaron intensos duelos repletos de energía, estrategia y calidad técnica.

Entre los múltiples encuentros de la jornada, el duelo que acaparó la atención fue el que protagonizaron Transportes y Diosas, dos escuadras que llegaron motivadas y con aspiraciones directas de escalar posiciones en la clasificación. Desde el primer saque, la tensión y la emoción se sintieron en las gradas, que lucieron con una buena cantidad de aficionados alentando a ambos bandos.

Primera prueba

El primer set fue una verdadera batalla. Ambas escuadras intercambiaron puntos con fuerza y precisión, destacando los bloqueos y remates cruzados que mantuvieron el marcador cerrado. El duelo se definió hasta los últimos instantes, cuando Diosas consiguió cerrar con autoridad el parcial 26-24, aprovechando un error de recepción rival. Este ajustado resultado marcó el tono de lo que sería un juego cargado de intensidad.

Sin embargo, Transportes no tardó en responder. En el segundo set ajustaron su esquema defensivo y fortalecieron su servicio, lo que les permitió controlar el ritmo del partido. Con un juego más ordenado y el liderazgo de su capitana en la red, lograron igualar las acciones tras imponerse 25-19, forzando el desenlace en un tercer episodio decisivo.

El tercer set fue una muestra de resistencia y carácter. Las jugadoras de ambos equipos dejaron todo en la cancha, protagonizando intercambios largos y espectaculares defensas. Cada punto era celebrado como si fuera el último. Finalmente, Diosas logró inclinar la balanza a su favor con un apretado 17-15, cerrando el encuentro con dramatismo y consolidando una victoria que las catapultó al liderato de la competencia.

Más que un triunfo

Con este resultado, Diosas no solo se quedó con el triunfo más emocionante de la jornada, además aprovecharon la derrota de Místico B, que cayó por marcadores de 7-25 y 10-25 ante Linces, para escalar al primer puesto de la tabla general. El desempeño de las nuevas líderes dejó claro que su estrategia y cohesión en la cancha son factores determinantes para mantenerse entre las favoritas al título.

El Campeonato de Copa avanza con gran nivel competitivo, mostrando a equipos comprometidos con la excelencia y al público cada vez más involucrado con la disciplina. En la próxima jornada, Diosas buscará defender su liderato, mientras que Transportes intentará corregir los errores que le costaron el triunfo y mantenerse en la pelea por los primeros lugares.