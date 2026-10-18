Directiva asiste a la Asamblea General

Con el objetivo de brindar su respaldo a la dirigencia de la Liga TDP, la directiva de Lechuzas UPGCH estuvo presente en Guadalajara, Jalisco, donde se desarrolló la Asamblea General de Clubes 2026 y se eligió al Comité Ejecutivo para el periodo 2026-2030.

En representación del conjunto universitario asistieron el presidente del club, José Ramón Velázquez Mandujano, y el director deportivo, Miguel Ángel Casanova Díaz, quienes formaron parte de este importante encuentro para el presente y el futuro de la Liga TDP.

Lechuzas se ha consolidado como uno de los protagonistas de la división, llegando incluso la campaña anterior a disputar el ascenso a la Liga Premier FMF, objetivo que persiguen nuevamente en esta temporada con un cuadro reforzado y mayor inversión.

Voto de confianza

En la Asamblea General de Clubes 2026 también se llevó a cabo la elección del Comité Ejecutivo de la Liga TDP para el periodo 2026-2030, en la que se refrendó el voto de confianza a José Escobedo Corro para continuar al frente de la presidencia de la organización, como reconocimiento a su trabajo en favor del desarrollo de la división, los clubes y sus futbolistas.

Asimismo, abordaron diversos temas relacionados con el crecimiento, la organización y el fortalecimiento de la competencia, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo deportivo e institucional.