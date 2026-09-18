Disciplina y formación en examen de grados Kups

Como parte de su programa de promoción y desarrollo de alumnos, Oriente Internacional de Tae Kwon Do aplicó el examen de grados Kups correspondiente al segundo semestre, en la escuela Vera’s, ubicada en la colonia Albania Alta de Tuxtla Gutiérrez.

La evaluación contó con la presencia del sabonim Jorge Francisco González Ríos, cinta negra 7° Dan, director nacional y sinodal, quien estuvo a cargo de valorar el desempeño de los 12 participantes.

Durante la jornada, los practicantes demostraron su preparación de acuerdo con el grado al que aspiraban, mediante ejercicios de básicos, defensas, pateo, ataques y contraataques, defensa personal, formas, reglas de combate y rompimientos.

Los alumnos evaluados fueron Diego González Castillo, Alexis Matías Gómez Guzmán y Juan Pablo Cruz Gálvez, de 5° Kup; Sandra Guadalupe Vera Gómez, Caled Moisés Sosa López y Estefany Esquivel Díaz, de 4° Kup; Dylan Santiago Gómez Tino, Nahomi Tamara Gómez Tino y María José Canela Ortiz, de 2° Kup; así como Luis Daniel Gutiérrez Romero, Laura Sofía Ríos Reyes y Mauricio Azariel Ríos Reyes, de 9° Kup.

Al cierre de las valoraciones, el Sabonim González Ríos reconoció el respaldo de los padres de familia y destacó que el Tae Kwon Do trasciende la enseñanza de técnicas de combate al promover ética, respeto y valores para la formación de ciudadanos.

Por su parte, el sabonim Enrique Vera Álvarez, cinta negra 6° Dan y director técnico de la escuela Vera’s, resaltó la importancia del acompañamiento familiar y de mantener una formación integral mediante la práctica de las Artes Marciales.

El examen reafirmó el compromiso, disciplina y entrega de los practicantes, además de fortalecer el proceso de formación marcial y personal que impulsa Oriente Internacional de Tae Kwon Do en Chiapas.