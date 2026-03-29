Disciplina y marcialidad en examen de grados

El compromiso, la técnica y el espíritu marcial quedaron demostrados en el examen de cambio de cintas de la escuela Oriente Internacional Tikva, el cual se llevó a cabo bajo la dirección del profesor José Antonio Márquez Tello, quien supervisó la evaluación con atención y exigencia.

La jornada destacó por su organización, ya que el proceso se desarrolló mediante un sistema de bloques que permitió un control más preciso del rendimiento de los participantes. Este formato facilitó que cada alumno fuera evaluado de manera individual, cuidando los detalles técnicos y garantizando una dinámica fluida a lo largo de toda la actividad.

Nuevas generaciones

Uno de los aspectos más relevantes fue la integración de nuevas generaciones al dojang, con la participación de niños desde los seis años, quienes mostraron avances significativos en su formación marcial. Los aspirantes a ascender en la escala de grados cubrieron diferentes niveles que incluyeron cintas blancas, amarillas, naranjas, verdes, azules y rojas, reflejando el crecimiento integral de la institución.

Durante el examen, los sinodales calificaron distintos rubros fundamentales del Tae Kwon Do, enfocándose en la precisión técnica y la correcta ejecución de cada movimiento. En defensa personal, los alumnos pusieron en práctica reacciones ante agarres y situaciones de control; en formas, desarrollaron las rutinas oficiales conocidas como poomsae, mostrando coordinación, equilibrio y memoria técnica.

Asimismo, el combate y el pateo libre fueron claves en la evaluación, permitiendo observar la aplicación real de los conocimientos adquiridos en clase. En este apartado, los participantes demostraron velocidad, control y toma de decisiones bajo presión, elementos esenciales dentro de este arte marcial.

Desempeño

Al término de cada bloque, el profesor José Antonio Márquez Tello resaltó el desempeño de los aspirantes, subrayando la disciplina, la concentración y la constancia que han construido a lo largo de su preparación. De igual forma, se abrió un espacio para la retroalimentación, en el que se reconoció el esfuerzo de los alumnos y se hicieron recomendaciones puntuales para que continúen su desarrollo rumbo a grados superiores.

El evento concluyó con la entrega simbólica de resultados y la tradicional fotografía grupal. Alumnos, instructores y padres de familia compartieron un momento de orgullo, celebrando el avance alcanzado dentro en formación.