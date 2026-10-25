Disfraces dan vida a la Ruta Xibalbá 2026

Entre catrinas, calaveras, disfraces alusivos al Día de Muertos y un ambiente lleno de energía, la Ruta 5K Xibalbá 2026 se convirtió en una auténtica fiesta deportiva, cultural y familiar que reunió a cerda de 4 mil participantes en Tuxtla Gutiérrez, en una edición marcada por la convivencia, la solidaridad y una espectacular respuesta ciudadana.

El parque Bicentenario fue el punto de encuentro para cientos de familias, grupos de amigos, corredores y personas que encontraron en esta experiencia una oportunidad para disfrutar del deporte de una manera diferente. La creatividad de los asistentes dio un toque especial a la jornada, con vestimentas inspiradas en las tradiciones mexicanas, rostros pintados, atuendos de catrinas y representaciones de calaveras que llenaron de color el recorrido.

Arranque

La competencia se realizó la tarde de este sábado, con una convocatoria que transformó las calles en un escenario de entusiasmo y participación. Desde los primeros momentos, el ambiente estuvo acompañado por las ganas de correr, caminar, convivir y formar parte de una actividad que combinó la activación física con el orgullo por las expresiones culturales relacionadas con el Día de Muertos.

La jornada contó con la presencia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y su hija Yazmín Aguilar, organizadora de la competencia, quienes formaron parte de este encuentro que tuvo como propósito unir a la ciudadanía mediante el deporte y una causa solidaria.

Uno de los momentos más esperados fue el reconocimiento a los participantes, pues todos recibieron su medalla como recuerdo de una experiencia que fue más allá de cruzar la meta. Cada pieza representó el esfuerzo, la convivencia y la satisfacción de haber sido parte de una carrera que convocó a miles de personas.

La emoción continuó con la rifa de diversos premios entre los asistentes, entre ellos una motocicleta y pantallas, que añadieron un ingrediente de expectativa y alegría al cierre de las actividades. La entrega de estos obsequios se sumó a los atractivos de una jornada en la que la participación y el entusiasmo fueron protagonistas.

Además de promover la actividad física, la Ruta 5K Xibalbá tuvo un sentido solidario al convocar a la población a participar en una iniciativa con causa, relacionada con la donación de paquetes de pañales para personas adultas y participantes que los requieren.

La carrera dejó imágenes de alegría, tradición y convivencia, en una celebración que reunió deporte y cultura en un mismo espacio y que convirtió la tarde en una experiencia memorable para quienes se sumaron a esta fiesta con causa.