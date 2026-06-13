Disputan cuartos de final del Torneo Supremo

Luego de que por causas de fuerza mayor la Liga Guerrero Zoque suspendiera el arranque de la Liguilla del Torneo Supremo, será este sábado 13 de junio cuando finalmente se pongan en marcha los duelos de cuartos de final. El escenario será la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Jornada electrizante

Las acciones arrancan a las 6 de la tarde con el encuentro que en el papel luce más parejo, al poner frente a frente al cuarto y al quinto lugar de la clasificación: Porto FC (27) y Real Madrid FC (21).

Sin embargo, los primeros tuvieron un mejor rendimiento en el campeonato regular, con 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas, mientras que los merengues sumaron 7 triunfos y 7 derrotas.

Cuervos FC, superlíder del Torneo Supremo con 37 puntos, saltará al campo a las 19:00 horas para enfrentar al Sporting FC, que clasificó como octavo, con apenas 19 puntos.

El equipo emplumado luce como amplio favorito pues llegó a la Liguilla en calidad de invicto (con 11 victorias y 3 empates), mientras que su rival perdió más partidos de los que ganó en temporada regular, con marca de seis triunfos, un empate y 7 derrotas.

Para las 8 de la noche será el turno del sublíder, Leyendas FC, para enfrentar a Cinepolocos FC en otro duelo que luce dispar, pues los primeros clasificaron con 36 unidades, por 21 de su rival.

Para las 21:00 horas se programó el último choque, entre Chamacos DV FC, que avanzó en tercero con 34 puntos, en contra de Hull City FC, que avanzó en sexto lugar con 21 unidades.