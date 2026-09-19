Disputan duelos pendientes de Copa

La Liga Independiente de Futbol Tuxtla entra en acción con una serie de encuentros pendientes del Torneo de Copa de la 1ª División, donde las escuadras de Coratux FC y Deportivo San Francisco deberán sacar el mayor provecho a su plantilla, al tener que disputar par de encuentros con pocas horas de descanso.

Las hostilidades arranca desde este sábado, con el choque entre Coratux FC y Deportivo San Francisco, partido se llevará a cabo a las 20:00 horas, en el campo uno del parque recreativo Caña Hueca.

Para el domingo se llevará a efecto la acostumbrada doble cartelera en el mismo empastado sintético del concurrido centro deportivo de Tuxtla Gutiérrez, arrancando a las 12:00 horas con el partido entre las oncenas de Familia FC y Plásticos Pablín. Al terminar saltarán al campo las escuadras de Coratux FC y Deportivo Modelo.

Y en la misma sesión dominical se incluye el duelo entre Deportivo San Francisco y Croco FC, que también se jugará a las 8:00 de la noche, pero en el campo de La Herradura.