Disputan la última jornada del Silver Mixto

Tras una vibrante penúltima fecha de la fase regular, la Liga Uniflag de Tocho Bandera se perfila rumbo a la decisiva última semana de su Torneo Silver Mixto, que tendrá lugar este sábado desde las 3 de la tarde en el campo de la Unicach.

En la sesión anterior, varios equipos vieron complicarse su panorama, como fue el caso del MG Team, que pese a ser uno de los cuadros más consistentes cayó a manos de Diablitos (26-8). Por su parte, Toxic venció a Raptors (27-20) y uno de los líderes, Mustangs Black, derrotó a Dolphins Family Team (13-12).

Raptors cayó además por 18-19 ante Diablitos, y Power Puff superó por 6-0 a Tucanes Enlef, en el cierre de la jornada. Con estos antecedentes, la actividad del Torneo Mixto será intensa con una maratónica cartelera que definirá posiciones rumbo a “playoffs”. A las 3 de la tarde, MG Team se enfrentará a Raptors, y en otro duelo de alto ritmo, Toxic chocará con Tucanes de la Enlef.

Para las 4 de la tarde, Águilas del IMSS tratará de cerrar con fuerza ante MG Team, mientras que DFT se medirá con Power Puff. A la misma hora, Raptors enfrentará al representativo de la Unicach, en tanto que Mustangs White chocará con Diablitos en un partido que podría influir en los puestos medios de la tabla.

La jornada cierra a las 5 de la tarde con el encuentro de Raptors y Mustangs Black, seguido del choque entre DFT y Amigajeros, que pondrá el punto final a la temporada regular.

Celebran semifinales femeniles

En la misma sesión sabatina, a partir de las 3 de la tarde, el emparrillado de Ciudad Universitaria será testigo del arranque de las semifinales femeniles.

Por un lado, South Crew enfrentará a Mustangs, en un duelo que promete intensidad entre un conjunto dominante durante la fase regular y unas Mustangs que van en ascenso.

De forma simultánea, Fifteen Selected se medirá con Pamboleras Jr., choque en el que las quinceañeras buscarán confirmar su gran campaña. Las ganadoras de ambos enfrentamientos avanzarán a la gran final de la Conferencia Alfa.