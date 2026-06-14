Disputan segunda vuelta del Torneo de Copa

Con un par de encuentros, este domingo 14 de junio se pone en marcha la fecha 1 de la segunda vuelta del Torneo de Copa de la segunda división en la Liga Independiente de Futbol Tuxtla.

La directiva del popular campeonato capitalino, que preside Luis Gordillo Domínguez, dio a conocer que las acciones de este torneo arrancan a las 2 de la tarde con el choque entre Cobach 33 y Guerreros D’ Tadeo, en el campo de La Herradura.

El duelo es de crucial importancia para ambas oncenas, ya que los cobachenses son segundos de la clasificación con 12 puntos, y buscan acercarse a la parte alta de la clasificación, mientras que su rival los sigue en quinto lugar con 4 unidades.

El otro partido enfrenta al superlíder, Terkoz FC (16 puntos), y al cuarto mejor clasificado, Masía FC (9 puntos). El encuentro se celebrará a las 6 de la tarde en el campo 1 de Caña Hueca.

De igual forma, la dirigencia de la Liga Independiente dio a conocer que se decretaron derrotas default para las escuadras de Deportivo Chiapas y Talentos Better.

Acción en 1ª división

Para la categoría estelar se programaron tres encuentros correspondientes a la fecha 2 de la segunda vuelta del Torneo de Copa, comenzando a las 12:00 horas en el campo 1 de Caña Hueca, con el encuentro entre Plásticos Pablín y DC United.

Al terminar, en el mismo escenario saltarán al terreno de juego los representativos de Coratux FC y Familia FC. Las acciones concluyen a las 4 de la tarde en La Herradura con el encuentro entre Croco FC y Deportivo Modelo.

De igual forma, desde las oficinas de la liga se anticipó que para esta jornada se decreta triunfo en la mesa para el Deportivo San Francisco a costa del IMZZ Chiapas.