Dividen puntos en el Olímpico de Tapachula

Pavones rescató un empate agridulce 1-1 frente a Tapachula FC, en el cierre de la fecha 27 del grupo 2 de la Liga TDP. El encuentro se celebró en el estadio Olímpico de la Perla del Soconusco.

El partido inició cuesta arriba para las aves chiapanecas, cuando Santiago Aguilar entró al área y ganó la posición al portero Gabriel Morales, que terminó por derribarlo para cometer penal.

Sin embargo, el mismo jugador dejó escapar el gol que habría dado rumbo al triunfo local cuando al minuto 7 echó la pelota por un costado del arco, con el portero completamente vencido al lado contrario.

Pavones capitalizó un error defensivo de Tapachula FC, cuando un zaguero intentó cortar un pase por el centro, pero terminó por dejarlo servido para Jesús Ramírez, que tocó por debajo de la salida del arquero para el 1-0 al minuto 33, resultado con el cual se fueron al descanso del medio tiempo.

Tapachula reaccionó

En la segunda mitad, para Tapachula FC parecía complicarse demasiado el trámite del partido, con la expulsión de Fabián Villalobos al minuto 48, tras arrollar a un rival al ir por una pelota dividida y propinarle un golpe con el antebrazo.

Para añadir mayor dramatismo al compromiso, empezó a llover, lo que propició más balones divididos e imprecisiones en el campo, con ambos cuadros centrándose en pelear la posesión. A pesar de quedarse con un hombre menos gran parte del segundo tiempo, Tapachula FC consiguió el empate 1-1 al minuto 79 mediante un cabezazo de Santiago Aguilar.

Después de consumarse los 90 minutos, se procedió a la definición desde los once pasos por el punto extra. El portero Canto detuvo un par de disparos y Tapachula terminó ganando por 4-2.

A concluir el torneo

Con este resultado Tapachula FC acumula 38 puntos que lo tienen como séptimo del grupo 2. Por su parte, Pavones llegó a 34 y se ubica en el decimotercer puesto.