Doble cartelera en la Infantil Mayor

La actividad de la Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil Sospó continuará este lunes 29 de junio con una doble jornada en la categoría Infantil Mayor, donde los equipos de Necaxa y Atlas serán los protagonistas de dos compromisos programados en la cancha 2.

Las acciones comenzarán a las 16:00 horas con el enfrentamiento entre Necaxa 2014 y Atlas “B”, duelo que promete intensidad desde el silbatazo inicial debido al buen desempeño que ambas escuadras han mostrado a lo largo de la competencia. Los dos conjuntos buscarán sumar una victoria que les permita mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Más encuentros

Una hora más tarde, a las 17:00 horas, será el turno de Atlas “A” y Necaxa 2013, equipos que también llegan con el objetivo de conseguir tres puntos importantes. Se espera un partido dinámico, con buen trato del balón y un alto nivel de entrega por parte de los jugadores, quienes continúan desarrollando sus habilidades dentro de un torneo que impulsa el Futbol formativo en la capital chiapaneca.

La categoría Infantil Mayor ha ofrecido encuentros de gran calidad durante las últimas jornadas, reflejando el crecimiento de los futbolistas y el trabajo que realizan entrenadores y clubes en la preparación de sus plantillas. Cada partido representa una oportunidad para que los jóvenes continúen acumulando experiencia competitiva y fortalezcan valores como el respeto, el compañerismo y la disciplina.

Con esta doble cartelera, la organización del Torneo Sospó mantiene un calendario atractivo para jugadores, entrenadores y familias, quienes semana a semana respaldan el desarrollo del Futbol infantil, consolidando este certamen como uno de los espacios más importantes para la formación deportiva de nuevas generaciones.