Doble jornada de finales en Caña Hueca

La Liga Independiente de Futbol Tuxtla celebrará una inédita doble jornada de finales en su campeonato de primera división, este domingo a partir de las 12:00 del día.

La primera de las dos será la de Copa, entre las escuadras de Plásticos Pablín y Familia FC, que definirán al primer campeón dominical en 90 minutos o bien en penales.

La actividad continuará a las 2 de la tarde con la final de Liga, entre las oncenas de Coratux FC y Croco FC, en el que puede ser considerado como el choque estelar.

Estos dos clubes tuvieron acción el pasado fin de semana en semifinales, instancia en la que Coratux venció al Deportivo San Francisco (1-0) con solitaria anotación de Carlos González.

Más espectacular resultó la otra serie, en la que Croco FC superó por 5-4 a Familia FC, con brillante actuación de Jeriel Clemente, autor de un “hat-trick”.

Al finalizar cada encuentro, la directiva de la Liga Independiente, que encabeza Luis Gordillo Domínguez, hará la correspondiente entrega de trofeos a los campeones.