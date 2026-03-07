Doble representación en Mundial Juvenil

El Tae Kwon Do chiapaneco vivirá un momento histórico en el plano internacional con la convocatoria de dos de sus máximas promesas juveniles. Los atletas Vania Mondragón Cardelas, en la división de -63 kilogramos, y Joshua Emanuel Cruz Gómez, en la categoría de -73 kilogramos, han sido oficialmente inscritos como integrantes de la selección nacional juvenil de México que participará en el Tashkent 2026 World Tae Kwon Do Junior Championships.

El campeonato mundial se desarrollará del 12 al 17 de abril de 2026, en la Olympic City de Tashkent, Uzbekistán, y reunirá a los mejores talentos juveniles del planeta en uno de los eventos más importantes del calendario internacional de esta disciplina. La inscripción de los chiapanecos fue realizada por la Federación Mexicana de Tae Kwon Do, A. C., organismo encargado de conformar el representativo nacional.

Relevancia

Para Chiapas, la presencia de ambos deportista es un logro significativo, ya que confirma el crecimiento del estado en el ámbito del Tae Kwon Do competitivo. En el caso de Joshua Cruz, su participación marcará un hecho especial en la historia del deporte estatal, pues se unirá a Baldomero Gutiérrez Peña como los únicos chiapanecos que estarían representando a México en dos Campeonatos Mundiales convocados por la Federación Mundial de Tae Kwon Do, tras haber competido previamente en la categoría cadete.

Por su parte, Vania Mondragón también escribirá su nombre en la historia del Tae Kwon Do de la entidad al convertirse en la segunda atleta en vestir los colores de México en un Campeonato Mundial Juvenil, siguiendo los pasos de Andrea García Díaz.

Ambos competidores llegan a este compromiso internacional luego de destacar en el ámbito nacional, donde obtuvieron medallas de oro y bronce respectivamente, en la pasada Olimpiada Nacional, consolidándose como referentes de su generación.

De cara al evento mundialista, los seleccionados deberán concentrarse en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, donde continuarán su preparación bajo la supervisión del cuerpo técnico nacional. Debido a este proceso, no podrán participar en el Selectivo Estatal rumbo a la próxima Olimpiada Nacional.

La Federación Mexicana de Tae Kwon Do, encabezada por el maestro Raymundo González, lleva a cabo la etapa final de preparación en el COM, antes de viajar en la segunda semana de abril a Asia Central. En el equipo mexicano también figuran atletas de estados como Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato y Michoacán, así como representantes del IPN y la UNAM.