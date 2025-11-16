Doble triunfo para ADFC

La Copa Jaguar 2025 abrió sus puertas este sábado en la capital chiapaneca y ADFC no pudo tener un debut más sólido. La organización mostró orden, intensidad y una contundencia que marcó la pauta desde el primer silbatazo. Los dirigidos por el cuerpo técnico llegaron con el objetivo de firmar un inicio perfecto y, tras dos encuentros de alto ritmo, cumplieron con creces gracias a una actuación colectiva seria y un protagonista que brilló por encima de todos: Heriberto Fuentes.

Primer duelo

El primer duelo fue ante Panteras, un rival que tradicionalmente compite con fuerza en torneos juveniles. Sin embargo, ADFC impuso condiciones desde los primeros minutos. El ataque fue profundo, dinámico y eficaz, encontrando en Heriberto a su pieza más desequilibrante. El delantero firmó una demostración de oportunismo puro con cuatro anotaciones que rompieron el partido y desarmaron cualquier intento de reacción del adversario.

A la cosecha de Heriberto se sumó la aportación de Ricardo Vázquez, quien firmó dos goles con definiciones precisas dentro del área, aprovechando desbordes y asociaciones rápidas por los costados. Alexis Bocanegra completó la cuenta con un tanto que reflejó el dominio ofensivo del conjunto. Al final, el marcador de 7-3 dejó claro el peso ofensivo de ADFC en su primer encuentro del certamen.

Para su segundo compromiso, el panorama fue distinto. Linces presentó un bloque más ordenado, cerró espacios y obligó a ADFC a trabajar cada avance con paciencia y movimientos inteligentes. Aun así, la superioridad terminó imponiéndose. Heriberto volvió a ser factor, confirmando un arranque de torneo espectacular al convertir un doblete que destrabó un duelo que, por momentos, se tornó trabado en media cancha.

Ricardo Vázquez apareció de nuevo para sentenciar el 3-1 definitivo con un remate certero que cerró una actuación colectiva madura. El tanto no solo selló el triunfo, sino que reflejó el equilibrio del equipo entre contundencia al frente y disciplina táctica en defensa, ya que Linces apenas encontró espacios para inquietar el arco.

Doble triunfo

El doble triunfo coloca a ADFC entre los equipos con mejor inicio del campeonato. La plantilla mostró profundidad, variantes ofensivas y una línea defensiva sólida que supo controlar distintos estilos de juego. La figura de Heriberto emergió naturalmente como la más determinante de la jornada, pero la participación de Vázquez, Bocanegra y el resto del cuadro fue clave para consolidar un arranque ideal.

Con dos victorias en el bolsillo, la escuadra chiapaneca se proyecta como una de las favoritas para pelear por los primeros puestos de su categoría. El torneo apenas comienza, pero el mensaje está enviado: ADFC llegó para competir con autoridad en esta edición de la Copa Jaguar 2025.