Doblete de emoción para el Z Racing

Una jornada cargada de emociones, sonrisas y orgullo familiar marcó el arranque del campeonato para el equipo poblano Z Racing Team en la Súper Copa Roshfrans.

La victoria de Franco Zanella y el esperado regreso a las pistas de su padre Santos Zanella convirtieron la cita en el autódromo Yucatán en un episodio inolvidable para la escudería.

Franco brilló con autoridad en la carrera 2 de la ronda inaugural dentro de la categoría estelar GTM PRO 1. Partiendo desde la cuarta posición, ejecutó una remontada inteligente y agresiva, aprovechando cada oportunidad hasta colocarse en la punta y recibir la bandera a cuadros desde lo más alto del podio. Un triunfo contundente que confirma su talento y el gran momento que atraviesa.

Pero la alegría no fue solo por la victoria. El regreso de Santos Zanella a la competencia añadió un ingrediente profundamente sentimental. Tras un accidente carretero que lo mantuvo fuera de actividad desde septiembre pasado, volvió a enfundarse el casco y completó la carrera 1 de la PRO 2 dentro del Top 10 general, luego de arrancar desde la décima posición. Su retorno fue celebrado como un auténtico triunfo dentro del “paddock”.

“El 2025 lo terminamos con buen nivel y este 2026 lo arrancamos de la mejor manera posible. Estoy feliz por mi victoria, pero mucho más por ver a mi papá estar compitiendo y siendo muy feliz en las pistas. Ha sido emotivo para todos, estamos muy contentos y con mucho ánimo para lo que resta del año”, expresó.

Así, con el ánimo a tope y la motivación renovada, el equipo ya enfoca su atención en la siguiente fecha, que se celebrará el domingo en el Súper Óvalo Chiapas.