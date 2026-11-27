Cuando el balón rozó la red, Gabriel Milito no pudo contenerse. Su molestia fue evidente. El doblete de Oussama Idrissi fue un balde agua de fría.

Con dos auténticos golazos del marroquí, el Pachuca derrotó (2-1) a las Chivas en el estadio Hidalgo y tomó ligera ventaja para encarar la vuelta de los cuartos de final.

El Rebaño se había adelantado en el marcador, pero no pudo ampliar su ventaja y los Tuzos se sacaron dos jugadas de la chistera para remontar el partido.

El conjunto tapatío tuvo la fortuna de encontrarse con un autogol de Eduardo Bauermann, apenas a los cinco minutos de que iniciara el juego de ida.

En un tiro de esquina, Bauermann limpió su error y empató el encuentro, pero su anotación fue anulada (39’) de forma correcta.

El árbitro central, Fernando Hernández, revisó el monitor del VAR y señaló una falta de Christian Rivera sobre Raúl Rangel.

Los dos equipos demostraron que su intención era sacar ventaja en el primer capítulo, para llegar con un poco de mayor tranquilidad al segundo partido de la llave.

Para el segundo tiempo, el Pachuca necesitaba reaccionar. Ya no podía dejar escapar las oportunidades que tuvo en el primera parte y lo consiguió.

Con una genialidad de Oussama Idrissi (48’), los Tuzos rescataron el empate y se metieron de lleno a la eliminatoria.

El habilidoso extremo dejó parado a Raúl Rangel, quien solo observó como la pelota lo techaba y se incrustaba en su meta.