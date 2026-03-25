Doce pelotaris a la Olimpiada Nacional

La selección Chiapas de Frontón firmó una sobresaliente actuación al clasificar a 12 atletas a la Olimpiada Nacional 2026, luego de la etapa regional que se llevó a cabo en las canchas de la Unidad Deportiva Municipal Dr. José Manuel Velasco Siles, en Comitán de Domínguez.

El certamen selectivo reunió a delegaciones de Tabasco, Quintana Roo y Chiapas, en una intensa jornada en la que los pelotaris de casa supieron aprovechar el respaldo de su gente y dominaron las modalidades de Frontenis individual y por parejas, así como en paleta goma tres paredes, tanto en individual como en pareja.

Los clasificados

Dentro de la categoría juvenil A consiguieron su boleto por la rama femenil las jugadoras Isabela Guadalupe Carballo Acosta y Vania Estefanía Morgan Aguilar, mientras que por la varonil lo lograron Mauricio Altunar Berrun, Diego Adrián Herrera Valdez, Mario de Jesús Maldonado Romero y Santiago Díaz Figueroa.

En la juvenil B avanzaron las frontenistas Ámbar Itzel Hernández Crespo y Laura Guadalupe May Hernández, además de Ulises Sánchez Jacob, Jorge Armando Martínez Álvarez, Gael David Álvarez Sánchez y Alberto Valdez Guillén.

Estos atletas representarán al estado en la fase nacional que se disputará en el mes de mayo en Guanajuato, donde buscarán colocarse entre los mejores del país y, de ser posible, aportar medallas para Chiapas.