Doctora, corredora y reina de las pesas

De correr medios maratones a dominar las pasarelas del Fitness. La historia de Paula Karina Natarén López se simplifica en una máxima universal que comparte con todas las mujeres: hacer ejercicio para moldear cuerpo y mente.

La doctora de profesión visitó el estudio de TVO de “Cuarto Poder” tras su sonado éxito en el NPC Worldwide Mexican National Championship celebrado en Puebla, donde obtuvo tres primeros lugares (en las modalidades de Novice, Master y True Novice), así como la quinta posición del Open A, alternando con atletas élite.

“Este es el máximo logro, gracias a Dios que fue muy grande y fue muy bueno porque no cualquiera. En este del NPC (National Physique Commite de los Estados Unidos) es muy difícil porque está muy peleado, hay demasiadas nenas que son excelentes, tienen unos ‘coaches’ que son Mr. Olimpia; o sea, son excelentes, y yo estoy muy orgullosa de lo que hice, de cómo estuve allá y de lo que me traje. La verdad, sí, estoy muy feliz”, afirma de entrada.

Inicios en las pesas

La doctora Pau relató cómo fue que de las carreras pedestres pasó al mundo del Fitness. “A nosotros nos dicen que para fortalecer las piernas y hacer distancias largas es recomendable hacer gimnasio, entonces empecé en el 2017 para fortalecer y correr los medios maratones. Me estaba preparando para uno y ahí conocí a una persona que me dijo ‘por qué no mejor le entramos al Fisiculturismo’, porque vio que me encantaba cargar (peso); de ahí empezamos con las competencias en 2019 y llevo ya 4 años compitiendo en el mundo Fitness”, detalló.

Entre los éxitos que más la motivaron estuvo un primer lugar para Chiapas en una competencia internacional contra atletas de Guatemala y El Salvador, y de ahí se asesoró con el “coach” Óscar Domínguez para poder llegar más lejos, si bien el entrenador con el cual lleva actualmente su plan de desarrollo es Gabriel Torres Sánchez, con quien ha hecho mancuerna para orientar a más mujeres que deseen competir.

Con todo y sus logros en la pasarela, advierte que no piensa despegarse de las carreras o descuidar su profesión. “Me encanta correr, pero también me gusta el Fisicoconstructivismo y sí lo combino, me ayuda y me gusta. Siempre he dicho que el deporte no está peleado con el trabajo. Piensan que no pueden rendir en su trabajo, pero hasta eso, el deporte nos ayuda a evolucionar, a tener la mente más activa con la liberación de muchas hormonas, endorfinas, serotonina, por eso siempre he dicho que todas las mujeres deberían hacer ejercicio, cuidar su dieta, lo que se llevan a la boca… Está padre el divertirse, pero todo con moderación”, expone.

De igual manera, advierte que el consumo de anabólicos es algo a lo que muchas mujeres recurren para avanzar en su transformación corporal, pero desde su conocimiento como médico tiene la ventaja de saber que no se deben consumir y asesora a otras compañeras para que no perjudiquen su salud.

¿Y qué tanto consideras que es aceptado este deporte en las mujeres? ¿Sigue habiendo comentarios negativos?

Si haces mucho ejercicio eres muy masculina, si tienes los brazos muy marcados, te dicen “ya estás muy fuerte, ya no hagas pesas”. Te dicen “ya estás muy ‘trabada’, muy aumentada”, y no es cierto, me ven y no estoy así, y hay muchos tabúes en esto. Las chicas no quieren hacer mucho brazo, dicen que se van a poner muy espaldonas, y no; se requiere de mucho tiempo, se requiere ayuda de algún anabólico porque así no es.

Entonces, ¿recomendarías que todas las mujeres hagan deporte sin excepción?

Sí, tienen que hacer ejercicio, lo que gusten, ya sea Natación, Basquetbol, Futbol, Atletismo o el deporte de moda, el Pádel, que es bueno. Haz algo que te guste y que te haga sentir bien, y que se ejerciten porque, la verdad, ahorita el sedentarismo y las enfermedades están al tope. Yo que me dedico a esto, junto con el oncólogo vemos el cáncer muy tempranamente, a partir de los 26, 27 años, y siempre les decimos que hagan algo para resistir las enfermedades que ahorita nos dan a todos.

Paula aporta además algunas de sus ideas y asegura que para las mujeres que llevan un rol de esposas, estudiantes, novias, etcétera, lo mejor es descargar las tensiones entrenando. “El deporte es muy bueno para moldear físicamente, psicológicamente y mentalmente, porque hay muchas nenas que tienen depresión, ansiedad, problemas hormonales, y les digo ve a hacer ejercicio, libera un poco el ‘fua’ y sigue con tu vida”, señala.

Para finalizar cuenta que seguirá con su carrera deportiva, por lo que apenas volvió de Puebla se metió de lleno a las pesas, prácticamente sin tomar un solo día de descanso. “Yo sigo preparándome. Si mi ‘coach’ me dice ‘te veo como para ir por esto’, adelante, porque todos tienen el mismo objetivo: ganar. Pero yo ya gané las categorías que quería y entonces ahorita sería otra cosa”, comentó.