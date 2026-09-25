Dofran Trujillo conquista título en Japón

Dofran Daniel Trujillo Angulo se coronó campeón en la categoría Juvenil de menos de 70 kilogramos del Mundial de Lucha de Brazos de la International Federation of Armwrestling (IFA), celebrado en Tsuchiura, Japón.

El atleta originario de Ocozocoautla de Espinosa puso a Chiapas y México en lo más alto de su categoría, superando en las vencidas a exponentes internacionales como Vasilis Filikidis (Grecia) y Garret Glyshaw (Estados Unidos), quienes lo acompañaron en el podio en 2º y 3º lugar, respectivamente.

Un triunfo compartido

A través de sus redes sociales, el flamante campeón “coiteco” atribuyó sus resultados a la disciplina, el sacrificio y las horas de entrenamiento.

En un emotivo mensaje agradeció el respaldo de su familia, amigos, entrenadores, patrocinadores y del equipo Jaguares, al que representa.

Incluso antes de competir en Japón, había expresado su deseo de llevar los nombres de México y Chiapas lo más lejos posible; ahora celebra el cumplimiento de ese objetivo con un título mundial.

Camino al campeonato

Su clasificación al Mundial llegó después de obtener el primer lugar de su categoría en el Campeonato Nacional de Lucha de Brazos 2025, disputado en Guadalajara, Jalisco. Ese resultado motivó su convocatoria oficial a la selección mexicana por parte de la Liga Mexicana de Lucha de Brazos.

Trujillo Angulo también destacó previamente por su actuación en el Torneo Across the Border, celebrado meses atrás en Baja California, donde se mantuvo invicto y ganó el primer lugar en categorías con el brazo izquierdo y con el derecho.