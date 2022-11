México tiene calidad: Lewandowski

Polonia alista su esquema defensivo para detener a los hombres clave de la selección nacional de México. Así lo expresó Robert Lewandowski en conferencia de prensa, y mencionó que su equipo está enfocado en el primer duelo de la justa, que será el próximo martes, enfrentando al Tricolor.

“Sabemos que México tiene la calidad, el dinamismo, la destreza en cuanto a la individualidad, pero estoy seguro de que estaremos lo suficientemente preparados para detener los ataques de nuestros rivales», declaró el capitán de Polonia.

El delantero del Barcelona señaló que no son favoritos para este encuentro, pero pondrán su mejor esfuerzo.

El capitán polaco tampoco tiene claro si este podría ser su último mundial. “No sé. Me estoy preparando como si fuera el último, pero no digo que sí, no digo que no. Más adelante veré si todavía podré jugar en cuatro años”, abundó.