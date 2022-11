Se declara Miguel Herrera listo si lo buscan

Miguel Herrera aseguró que él está listo para volver a tomar el banquillo de la Selección Mexicana si la Federación Mexicana de Futbol (FMF) decide llamarlo para el siguiente ciclo mundialista.

“Me encantaría que a esta selección le fuera muy bien. Hay una gran técnico que ha hecho muchas cosas en muchos lados, su éxito sería el de todos nosotros. Terminando el Mundial veremos qué decide la Federación”, dijo el “Piojo” a la agencia EFE.

“Por ahí se ha escuchado que Martino no seguirá, entonces si hay esa posibilidad y mi nombre esta ahí y me hablan, estoy listo y me encantaría dirigir en un Mundial donde ser local, sin duda alguna”, mencionó.

Herrera fue técnico de México en el Mundial de Brasil 2014, aunque tuvo que dejar el cargo tras un problema con el comentarista Christian Martinoli en el Aeropuerto de Filadelfia en julio de 2015.

“Yo creo que sí (puede volver) porque yo no salí por resultados, yo salí desafortunadamente por una situación de fuera del futbol, y me ha ido bien donde me he parado después. Siempre que se habla de algún nombre para la selección aparece mi nombre ahí. Siempre he estado listo para la selección”, declaró.

Con su experiencia mundialista, Herrera manifestó que los jugadores se están aclimatando a la situación.

“Están aclimatándose y creo que empiezan a vivir realmente lo que es el Mundial porque así nos pasó en Brasil. Los muchachos empiezan a meterse de lleno en el primer partido, que va a ser el mas importante porque sin duda alguna tanto Polonia como México saben que es el encuentro que realmente transciende si quieren avanzar la fase de grupos. Ya empiezan a sentir ese gusano por dentro de estar dentro del Mundial”, declaró.

También recordó que ellos buscaron llegar al menos a las Semifinales de aquella justa en Sudamérica.

“Es una presión muy grande hablar del famoso quinto partido. Recuerdo cuando nosotros llegamos a Brasil. No pensábamos en cinco partidos, pensábamos en siete, no es porque llegues a la final, es por jugar también el tercer y cuarto lugar. Desafortunadamente caímos en octavos”, contó.

Sobre la selección actual dijo que él sí hubiera llevado a Santiago Giménez.