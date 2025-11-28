Dolphins Youth son las campeonas Omega

El escuadrón juvenil de Dolphins Youth conquistó el título de la Conferencia Omega del Torneo Femenil de la Liga Uniflag de Tocho Bandera, en el emparrillado sintético de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) de esta capital.

En la final derrotaron al representativo de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) por marcador de 1-0, luego de que en el tiempo regular no se presentaran anotaciones, llevando el partido a la muerte súbita.

Vale la pena mencionar que, para acceder al encuentro definitivo, Dolphins Youth venció por 14-6 aTucanes de la Enlef en la ronda de semifinales, mientras que las unachenses pasaron al duelo de campeonato tras dejar en el camino a Dolphins Rookies por 20-6.

Motivan a nuevos valores

Respecto a la competencia, Gilberto Carbonel, presidente de la Liga Uniflag, explicó que en la rama femenil de la Uniflag los primeros seis escuadras de la clasificación conformaron la Conferencia Alfa, en tanto que los cuatro restantes se agruparon en la Conferencia Omega, para obtener un campeón en cada división.

“El propósito de esta modalidad es brindar a equipos primordialmente formativos y de desarrollo de talento la oportunidad de competir en una instancia final ante equipos de similar nivel, para obtener un reconocimiento a su constancia y compromiso”, detalló.

Definen Conferencia Alfa

Con respecto a la otra conferencia femenil, ya se llevaron a cabo los juegos de comodines y en un duelo extremadamente cerrado, que se definió por una intercepción que terminó en puntos en la segunda mitad, Mustangs venció por 6-0 al cuadro de la Unicach.

En la otra llave, Pamboleras Jr. dio cuenta de Raptors con cierta facilidad, registrando un “score” de 36-6 a su favor. Con estos resultados quedaron definidas las semifinales de la Conferencia Alfa Femenil: South Crew-Mustangs y Fifteen Selected-Mustangs, las cuales se disputarán este sábado 29 de noviembre.