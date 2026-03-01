Domingo a toda velocidad en el autódromo

La Súper Copa Roshfrans llega a toda velocidad a su segunda fecha de la temporada 2026, que tendrá como epicentro de la adrenalina el Súper Óvalo Chiapas, con la presencia de miles de fanáticos del deporte-motor en las gradas.

Para hacer posible esta carrera, la organización del serial se dio a la tarea de hacer trabajos de adaptación del óvalo, el cual será reconvertido en un circuito que incluye tanto el “infield” —pista interior— como una sección del óvalo principal, reduciendo los tramos de rectas y aumentando las secciones de curvas, lo que representará un desafío técnico para las cuatro categorías en acción: Gran Turismo México (GTM), Tractocamiones, Mexbike y F5.

Programa decompetencia

De acuerdo con la programación oficial, la primera carrera de la jornada dominical será a las 10:25 de la mañana, correspondiendo a la categoría GTM —con sus subcategorías Pro 1, Pro 2 y Light— en la que tendrá acción el piloto chiapaneco Arturo Pola, al mando del auto 33.

La carrera 1 de la GTM tendrá una duración de 40 minutos, mientras que la carrera 2 se disputará de las 14:10 a las 14:50 horas, contando en esta con la participación de otro chiapaneco, Paulo Roqueñí. La acción también contempla las motocicletas, con la categoría de Mexbike, comenzando a las 11:30 de la mañana, con una duración de 25 minutos.

Posteriormente viene la actividad de la F5, de 12:15 a 12:45 horas, y en esta sobresale la amplia presencia de escuderías chiapanecas, recordando que en el Súper Óvalo Chiapas se corre desde hace una década la F1.8 Chiapas de monoplazas, por lo que competidores como Cristian Ortiz, Sebastián Rodríguez, Jassyr Salazar y Alex Velázquez podrán mostrar su talento.

Para poner broche de oro a la sesión, los espectaculares Tractocamiones tendrán el último turno, a partir de las 15:15 horas, con una carrera de 35 minutos.

Transporte disponible

Ante la gran respuesta que se espera de los aficionados al deporte motor, se dio a conocer que este domingo se habilitará el servicio de transporte público, desde las 9 de la mañana, saliendo del parque de la Marimba, con un costo de 30 pesos.

Asimismo, los fanáticos que arriben desde temprana hora tendrán la oportunidad de disfrutar el área de venta de “souvenirs” y alimentos, además de ocupar los mejores asientos para disfrutar el espectáculo de velocidad.