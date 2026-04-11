Domingo de inauguración en Tuxtla

La Liga Municipal de Softbol de Tuxtla vivirá este domingo 12 de abril una jornada intensa y llena de actividad en el campo de Caña Hueca, donde se llevará a cabo la inauguración oficial de la temporada 2026, acompañada de una cartelera que promete grandes emociones para los aficionados a la “pelota blanda”.

Las acciones comenzarán desde temprana hora con el enfrentamiento entre Ámbar y Fénix, programado a las 8 de la mañana. Este partido abrirá la actividad dominical con dos novenas que buscarán arrancar con el pie derecho, mostrando orden defensivo y poder ofensivo desde las primeras entradas.

Inauguración

Posteriormente, a las 11:00 horas, se llevará a cabo el acto protocolario que marcará el arranque formal de la competencia. En este espacio se espera la presencia de autoridades deportivas, así como la participación de los equipos que formarán parte del torneo, dando realce a una liga local que continúa consolidándose.

Una vez concluido el acto inaugural, la actividad en el diamante continuará al mediodía con el choque entre Colmillos y Pistones ALZ, dos conjuntos que destacan por su intensidad de juego y que tratarán de imponer condiciones desde el inicio del campeonato.

Más adelante, a las 14:00 horas, será el turno de Toros Salvajes, quienes se medirán con Carnicería 2 en un duelo que luce atractivo por el estilo ofensivo de ambas escuadras, por lo que se espera un partido dinámico y con constantes llegadas al plato.

Cierre

La jornada concluirá a las 16:00 horas con el compromiso entre Caly 55 y Halcones, equipos que intentarán cerrar el día con una victoria importante, en un encuentro que podría definirse por detalles tanto en el picheo como en la defensiva.

De esta manera la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla no solo dará inicio a una nueva temporada, sino que también ofrecerá un domingo cargado de actividad deportiva, convivencia familiar y pasión por el Softbol, en uno de los espacios tradicionales para la práctica de esta disciplina en la capital chiapaneca.