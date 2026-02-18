Domínguez y Jourdain, listos para el reto

El internacional Mario Domínguez y Paul Jourdain harán dueto dentro de la GTM Pro 1 de la Súper Copa Roshfrans, cuya primera fecha se disputará el 22 de febrero en Yucatán, y la siguiente cita será el 1 de marzo en Chiapas.

Mario ha sido protagonista en varias de las jornadas de la categoría. Ha conseguido victorias contundentes, pero para este año el objetivo es claro y se enfoca en pelear fecha tras fecha.

Declaró que la pista de Mérida es una de las más atractivas de la temporada, no solo por sus condiciones de primera línea, sino porque exige a los competidores una buena condición física para resistir el clima caluroso que caracteriza esta zona del sur del país.

“La de Chiapas es un enigma para todos porque es un trazo nuevo. De lo que sí estoy seguro es de que será inolvidable para los chiapanecos, quienes nunca pudieron ver en acción a tantas categorías que llevará la Súper Copa Roshfrans al Súper Óvalo Chiapas”, aclaró Mario.

Por su parte, Paul Jourdain, expresó: “Vamos a pistas que le exigen mucho al físico, pero estamos preparados para ese primer reto. Buscaremos el podio y para ello hay que comenzar haciendo un buen trabajo desde las calificaciones y prácticas”.

Por último, Paul aseguró que Yucatán y Chiapas son dos plazas que le gustan mucho más allá de lo deportivo, porque aparte de contar con autódromos muy buenos, ofrecen la oportunidad de apreciar paisajes que no son fáciles de ver en otras partes del mundo.