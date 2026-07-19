“Dominik” Mazariegos somete al “Huesos” Chávez

La jaula de Lacandona Sunset Rooftop fue escenario de una explosiva función de Artes Marciales Mixtas, en la que GOAT MMA 5 reunió a exponentes de México y Estados Unidos, con combates de buen ritmo, transiciones en el piso y finalizaciones que mantuvieron al público al filo de sus asientos.

La principal

En la pelea estelar profesional, pactada en las 135 libras, el chiapaneco Leonardo “Dominik” Mazariegos impuso su estilo de combate y control posicional frente al estadounidense Eduardo “Huesos” Chávez.

Desde el primer asalto, el representante del Team Navarro consiguió llevar las acciones a la lona, avanzó hacia posiciones dominantes y castigó con “ground and pound”, quedando cerca de concretar la sumisión.

La definición llegó en el segundo episodio cuando Mazariegos ejecutó un contundente derribo, aseguró el control de espalda y cerró un “mataleón” que obligó a Chávez a rendirse. La finalización desató la celebración de los aficionados y confirmó una actuación sólida del peleador chiapaneco.

Cinturón en juego

En el combate coestelar, Yanick Ramos Saucedo, de Tabasco, y Tadeo de Jesús Moreno Beauregard, de Chiapas, disputaron el cinturón amateur de las 125 libras. Ambos mostraron variedad en el “striking”, velocidad en las combinaciones y buen manejo de la distancia durante un duelo equilibrado.

Ramos logró inclinar la balanza en el tercer “round” al conectar con mayor precisión, completar un derribo y controlar las acciones desde la posición superior. Tras agotarse los tres asaltos, los jueces le otorgaron la victoria por decisión dividida, resultado con el que se proclamó campeón de la división.

El cinturón fue presentado por Adán Castillejos Gallegos, director general de GOAT MMA, acompañado por los “matchmakers” Julio César y Adam Castillejos Velasco.

La función incluyó además 12 peleas de buen nivel, con nocauts, sumisiones y disputados combates que completaron la cartelera.