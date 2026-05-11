Don Gato se corona nuevo campeón

La cancha de Fut 7 San José fue escenario de una espectacular gran final de la Titán League MX, donde Don Gato se proclamó campeón tras imponerse por marcador de 9-6 en un partido lleno de intensidad, goles y emociones de principio a fin.

Desde el silbatazo inicial, ambos equipos mostraron una propuesta ofensiva que rápidamente convirtió el encuentro en un auténtico festival de anotaciones, manteniendo a los aficionados al filo de sus asientos durante toda la noche del sábado.

El conjunto campeón encontró en Bryan Jared a su principal figura ofensiva, luego de firmar una brillante actuación con cuatro anotaciones que resultaron determinantes para inclinar la balanza a favor de Don Gato. El atacante apareció en momentos importantes del encuentro, aprovechando espacios y mostrando contundencia frente al arco rival.

A su vez, Daniel “Maravilla” Zebadúa también tuvo una destacada participación al colaborar con tres tantos, siendo pieza clave en la generación de juego ofensivo. Su velocidad y capacidad para desequilibrar constantemente complicaron a la defensa rival durante gran parte del compromiso.

Raúl Pascacio completó la cuenta con un doblete que terminó por asegurar el campeonato para Don Gato, conjunto que logró mantener la ventaja en los momentos más complicados del encuentro.

Atlético Monster

Del lado rival, Atlético Monster vendió cara la derrota y nunca dejó de pelear dentro de la cancha. Kevin “Chino” López y Eduardo Solís fueron los jugadores más destacados del equipo al firmar sendos hat tricks que mantuvieron viva la esperanza hasta los minutos finales.

El partido tuvo constantes cambios de ritmo, jugadas de gran nivel y múltiples aproximaciones en ambas porterías, reflejando la calidad ofensiva de los dos conjuntos que llegaron a disputar la final del torneo.

Durante la primera mitad, Don Gato consiguió tomar ventaja gracias a la contundencia de sus atacantes, aunque Atlético Monster respondió con rapidez para mantener cerrado el marcador. Sin embargo, en el complemento, la experiencia y efectividad del cuadro felino terminaron marcando diferencia.

La intensidad se mantuvo hasta el último minuto, con ambos equipos buscando el arco rival y ofreciendo un espectáculo digno de una final. Los aficionados presentes en Fut 7 San José reconocieron el esfuerzo de los jugadores, quienes brindaron uno de los encuentros más emocionantes de la temporada.

Tras el silbatazo final, jugadores y cuerpo técnico de Don Gato celebraron la obtención del campeonato, cerrando de gran manera una destacada participación dentro de la Titán League MX.