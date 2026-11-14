Don Gato y Pro Gym van por la gloria

Todo está listo para conocer al campeón de la Titán League MX, que este sábado 14 de noviembre celebrará su gran final con el enfrentamiento entre Don Gato y Pro Gym, dos escuadras que buscarán cerrar con broche de oro su participación en el certamen.

El escenario será Fut 7 San José Terán, donde a partir de las 20:00 horas rodará el balón en un compromiso que promete emociones, intensidad y buen futbol, con ambos equipos enfocados en conseguir el máximo reconocimiento de la competencia.

La disputa por el título representa el momento más esperado del torneo, pues tanto Don Gato como Pro Gym tendrán la oportunidad de demostrar su capacidad colectiva y responder en una cita donde no habrá margen para errores. La concentración, el orden táctico y la contundencia frente al arco serán factores importantes para inclinar la balanza.

La organización prepara una auténtica fiesta deportiva para acompañar a los protagonistas en esta última batalla por el campeonato, además de acercar las emociones del Futbol 7 a los aficionados.

De esta manera, Don Gato y Pro Gym tienen una cita con la historia de la Titán League MX. Noventa minutos —o el tiempo reglamentario de la modalidad— de entrega y pasión definirán al equipo que levantará el trofeo del torneo.