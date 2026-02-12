Donovan Carrillo avanza a final de Patinaje Artístico

“Los sueños se hacen realidad”, alcanzó a decir Donovan Carrillo, luego de concluir su rutina del programa corto en los Juegos Olímpicos de Invierno. No era solo una frase, representaba la síntesis de años de sacrificios, de madrugadas interminables y de una familia que nunca dejó de creer, incluso cuando el hielo parecía un territorio imposible.

Carrillo cumplió su objetivo: el patinador mexicano alcanzó la final en su debut en Milán-Cortina 2026 y consolidó el anhelo que lo llevó hasta tierras italianas. Con un largo suspiro, la mirada fija en las gradas y una sonrisa llena de ilusión, comenzó su participación en el programa corto de Patinaje artístico.

El tricolor, quien hacía realidad su deseo de volver a la máxima justa tras su debut en Beijing 2022, asumió el reto de ser el único representante hispanoamericano en la pista italiana, con la meta clara: ubicarse entre los mejores 24 y acceder al programa libre.

Visiblemente nervioso, abrió al ritmo de “Hip Hip Chin Chin”, con giros precisos y desplazamientos que cubrieron gran parte del hielo; reflejó la pasión que lo impulsa a seguir dejando huella en la historia del deporte nacional.

Con cada movimiento, Donovan recibió el respaldo de los aficionados mexicanos, quienes lo alentaron hasta el cierre de su turno en la imponente Milano Ice Skating Arena. Alcanzó gran altura en sus saltos y, aunque enfrentó un pequeño problema al estar cerca de caer en uno de los movimientos iniciales, logró recuperarse y finalizó con una puntuación de 75.56 unidades, cifra suficiente que, tras la participación del resto de los atletas, le otorgó el pase a su segunda final olímpica que se disputará este viernes.