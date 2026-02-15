Donovan Carrillo se va contento

En la pista de hielo de Milán-Cortina 2026, Donovan Carrillo volvió a demostrar que su historia está hecha de sueños y perseverancia. Con un traje negro que reflejaba su energía y carisma, el mexicano saludó al público y se adueñó del escenario, dispuesto a dejar huella en su segunda final olímpica.

Al ritmo de Elvis Presley y, con una rutina diseñada por el reconocido coreógrafo Benoit Richard, Carrillo la desplegó cargada de emoción y precisión, dedicada a su abuela materna.

Desde el primer salto, el respaldo de los aficionados fue evidente. La presentación incluyó saltos triples y cuádruples que marcaron el tono de una rutina con apenas mínimos errores. Aunque igualó la posición obtenida en Beijing 2022, al ubicarse en el lugar 22, Carrillo superó las expectativas al conseguir su mejor marca de la temporada.

Al concluir, besó la pista como gesto de gratitud, levantó los brazos. El jurado le otorgó una puntuación de 143.50 en su programa libre y un acumulado de 219.06.

“Es algo mágico, he disfrutado de inicio a fin cada rutina. Tener a mi familia aquí es muy especial, hicimos algo histórico para México. Han sido dos años de entrenamiento en Canadá y todavía hay mucho Donovan para representar al país”, expresó.