Dorados de la Selva abre con triunfo

Con una destacada actuación del equipo anfitrión arrancó la quinta edición de la Fiesta Dorada 2026, en el lienzo Dorados de Ocosingo. El evento reunió a aficionados de la Charrería en la “puerta de la selva chiapaneca”. La jornada inaugural estuvo marcada por un buen ambiente familiar y el triunfo contundente de Dorados de la Selva, que se llevó la primera charreada del certamen.

El conjunto local firmó una sólida participación al conseguir un total de 272 puntos, resultado que le permitió imponerse con autoridad a sus rivales en esta primera competencia del fin de semana. Rancho Miramar concluyó con 192 unidades, mientras que Guadalupana de Chilón, campeón defensor de la edición 2025, finalizó con 154 puntos en esta ocasión.

Gran parte del éxito de los Dorados de la Selva se debió al desempeño de Rigoberto Trujillo Torres, quien brilló con cuatro manganas, tres de estas ejecutadas a caballo, lo que representó una importante suma en la pizarra del equipo. Además, su hermano y capitán de la escuadra, Luis Fabián Trujillo Torres, aportó con un pial y el lazo de cabeza dentro de la suerte de la terna, consolidando el dominio del cuadro anfitrión.

Resultados

Las acciones comenzaron con una cala de caballo de 35 puntos por parte de Rigoberto Trujillo Morales, lo que marcó el ritmo de la competencia desde los primeros compases. Posteriormente llegó el pial de Luis Fabián Trujillo Torres y una destacada labor en las colas que generó un acumulado de 74 unidades. El mejor desempeño fue el de Raúl Oloarte con 26.

El espectáculo continuó con un buen jineteo de toro a cargo de Enrique Penagos, aunque en la suerte de la terna únicamente se contabilizó el lazo de cabeza. Más adelante, Fernando Alfonso aportó 22 en el jineteo de yegua, y Rigoberto Trujillo Torres selló su gran noche con las cuatro manganas que terminaron inclinando definitivamente la balanza a favor de los Dorados de la Selva. La escuadra no consiguió sumar en el paso de la muerte, pero aun así logró mantener una ventaja suficiente para quedarse con la victoria.

Por su parte, Rancho Miramar alcanzó 192 unidades, destacando los 32 puntos en colas obtenidos por Carlos Zepeda, así como dos manganas a pie de Octavio Penagos, que mantuvieron al equipo en la pelea durante buena parte de la competencia.

Guadalupana de Chilón, actual monarca de la edición anterior, tuvo una jornada complicada desde el inicio, luego de que su cala fuera descalificada, situación que condicionó el resto de su participación. A pesar de eso, el equipo luchó hasta el final para cerrar con dignidad su presentación en esta primera jornada.

Ceremonia

Antes de la charreada se llevó a cabo la inauguración, con la presencia de autoridades municipales y directivos de la Asociación de Charros Dorados de la Selva, quienes agradecieron el respaldo del público y el apoyo de la presidenta municipal, Angélica Méndez, por impulsar la promoción de la Charrería, considerada el deporte nacional por excelencia.

El evento registró una importante entrada en el lienzo charro techado de Ocosingo, incluso tratándose de un día hábil, lo que reflejó el entusiasmo del público de la región por esta tradicional disciplina. La ceremonia incluyó la presentación de la escaramuza anfitriona, Estrellas del Dorado, que se llevó los aplausos del público con su vistosa actuación.

Las acciones continuarán con más competencias durante el fin de semana, incluyendo nuevas charreadas y la participación de escaramuzas invitadas, mientras que la gran final reunirá a los equipos con mejor puntuación para definir al campeón de esta edición.