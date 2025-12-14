Dorthom brilla en la Copa Benito Juárez 2025

La participación de la academia Dorthom Gymnastics en la Copa Benito Juárez 2025 dejó resultados sobresalientes, con cinco gimnastas figurando en el medallero, a la par de clasificar a eventos regionales y certificar niveles. La competencia tuvo lugar en el gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México.

La entrenadora de Dorthom, María Esther Thomas Castorena, informó que delegación mostró un desempeño destacado en los niveles 3, 4 y 5, consolidándose entre los mejores clubes participantes.

En el nivel 3, Romina Pérez acreditó la categoría y obtuvo medalla de oro en viga de equilibrio, mientras que Victoria Gómez consiguió su clasificación al Campeonato Regional 2026 y se adjudicó el décimo puesto en la prueba de salto de caballo con 9.200 puntos.

Por su parte, Lía Mijangos logró una participación sobresaliente al clasificar también al Regional 2026 en nivel 4 y conquistar oro en salto, bronce en barras asimétricas y plata en manos libres, así como el sexto en viga de equilibrio, agregando el título de campeona del “all around” en nivel 3, de la categoría 2011.

En lo que respecta al nivel 5, Grecia Pérez acreditó la categoría y sumó resultados constantes, ya que fue cuarto lugar en salto y viga de equilibrio, sexto en manos libres, séptimo en barras asimétricas, agregando el bronce en el “all around” de la categoría 2015.

Finalmente, Sara Toledo refrendó su permanencia en nivel 5 con una destacada actuación que le valió la medalla de oro en Salto de Caballo, obteniendo una puntuación de 9.566.

De esta manera, la academia Dorthom Gymnastics cierra con broche de oro un 2025 en el que además de formar a nuevos talentos, puso en alto el nombre de Chiapas a nivel nacional.