Dorthom Gymnastics conquista 50 medallas

El club capitalino Dorthom Gymnastics tuvo una destacada actuación en la Copa Macromedia 2026, en la que sus diez representantes conquistaron un total de 50 medallas en los niveles 1 y 2. Las acciones se desarrollaron en Tlalnepantla, Estado de México.

Bajo la dirección de la delegada y reconocida entrenadora nacional, María Esther Thomas Castorena, la prestigiada academia cerró su participación con una cosecha de 23 preseas de oro, 20 de plata y siete de bronce.

Nivel 1, el más productivo

Con seis representantes, el nivel 1 aportó la mayor cantidad de medallas para Dorthom al conseguir 30 preseas: 15 de oro, 13 de plata y dos de bronce.

En esta categoría participaron Aitana Raquel Sánchez Barroso, Renata Hinojosa Vila, Frida Fabiola Ovando Padilla, Sofía Gabriela Garduño Toledo, Mía Isabella Zenteno Rodas y Elba Romina Zenteno Rodas.

Por su parte, las cuatro exponentes del nivel 2 lograron ocho medallas de oro, siete de plata y cinco de bronce.

La representación estuvo integrada por Ximena Reséndiz Alvarado, Alisson Arleth Martínez Reynoso, María José Jiménez Albores y Ashley Heaven Rotter Domínguez.

Con estos resultados el representativo de Dorthom Gymnastics completó una exitosa nueva incursión en eventos de talla nacional, y en adelante el enfoque estará en continuar la preparación para próximas justas nacionales y mantener el alto nivel competitivo de sus representantes.