Dorthom se destaca en regional R5

La academia Dorthom Gymnastics cumplió con otra destacada participación por Chiapas, esta vez dentro del Campeonato Regional R5 realizado en Cancún, Quintana Roo.

Así lo dio a conocer la directora general del club con sede en Tuxtla Gutiérrez, María Esther Thomas Castorena, quien resaltó que sus pupilas cumplieron con su principal objetivo para este reto, ya que seis de las ocho gimnastas que representaron al estado acreditaron el siguiente nivel de su preparación deportiva.

Suben de nivel

Al dar a conocer los resultado, resaltó que Amy Otero avanzó del Nivel 3 al 4, en tanto que las gimnastas Lía Mijangos y Abril Robledo pasaron del 4 al 5.

Por su parte, Romina Gutiérrez, Danna Trinidad y Bárbara Marín ascendieron del 5 al 6. Robledo también destacó en la competencia individual pues ganó la medalla de plata en la prueba del All Around y otra presea más de bronce en salto de caballo, además de ocupar el cuarto lugar en viga, quinto en piso y décimo en barras asimétricas.

En conjunto, el club capitalino obtuvo dos oros, cinco platas y tres bronces y su balance incluyó otras 12 posiciones entre el cuarto y el 12º lugar, así como tres reconocimientos de participación.

Finalmente, la profesora “Mayté” Thomas informó que Dorthom Gymnastics continuará su preparación para mejorar en el ranking nacional que tendrá lugar a finales de octubre en la Ciudad de México, dentro de la Copa Macromedia.