Dorthom se luce en la Copa Amistad de León

La academia capitalina Dorthom Gymnastics consumó un exitoso debut en la Copa Amistad, al obtener una cosecha de 92 medallas en el certamen realizado en León, Guanajuato y al cual se dieron cita alrededor de mil 200 gimnastas de todo el país.

El equipo liderado por la prestigiada entrenadora, María Esther Thomas Castorena, se conformó con 22 atletas infantiles y juveniles que desarrollaron sus diferentes rutinas y completaron pruebas en los niveles 1, 2, 3 y 4. Esta fue la primera ocasión que Dorthom Gymnastics participó en dicha competencia, siendo del 5 al 9 de noviembre cuando se celebró el certamen con la asistencia de mil 200 gimnastas del país y en la que Chiapas viajó con 22 representantes entre los niveles 1, 2, 3 y 4. Asimismo, la profesora estuvo acompañada por el entrenador Daniel Trinidad y la juez nacional Guadalupe Roblero.

Respecto a la participación del equipo, la profesora Maythé Thomas, precisó que sus alumnas lograron acumular un total de 67 medallas de oro, 12 más de plata, así como dos bronces; también se adjudicaron11 medallas del top 10.

“Mi objetivo es proporcionar a las alumnas y equipo de entrenadores mayor calidad en los eventos, participando en las diferentes regiones del país”, destacó la entrenadora tras completar esta destacada participación.

Las más sobresalientes

Dentro de las gimnastas de Dorthom brilló con luz propia Danna Trinidad, quien logró avanzar al Nivel 5, tras mejorar su actuación en los diferentes aparatos y pruebas como el Salto de caballo, Barras, Piso y el All Around.

Dentro de los nuevos talentos, en el nivel 2 destacaron por sus logros las niñas: Allegra Trujeque, Ainhoa Matscher, Marina Molina, Montserrat Juárez y Andrea Olvera, con un total de 25 preseas.

Y en el Nivel 3 sobresalieron Valentina Aguilar, Grethel Hernández, Hanna Corzo, Isabella Cauich y Ayla Gallaga, quienes sumaron ocho medallas.