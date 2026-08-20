Dos talentos chiapanecos con un mismo sueño

Dos hermanos, una misma pasión y un sueño que comienza a tomar forma en las canchas. Sergio Emiliano y Gael Alejandro Aguilar Albores son dos jóvenes futbolistas tuxtlecos que han encontrado en el Futbol una forma de crecer, competir y compartir experiencias que poco a poco empiezan a marcar sus primeros capítulos en el deporte.

Con 9 y 10 años, respectivamente, los hermanos Aguilar Albores forman parte de Necaxa Tuxtla, equipo en el que continúan desarrollando sus habilidades bajo las indicaciones del entrenador Fabián Hortal. Ahí, con disciplina, constancia y compromiso, trabajan diariamente para mejorar tanto en el aspecto deportivo como en el personal.

Desde sus primeros pasos en el Futbol, ambos han mostrado condiciones que les han permitido destacar en diferentes competencias. Su esfuerzo se ha reflejado en resultados importantes al conseguir campeonatos en sus respectivas categorías en distintos torneos celebrados en Tuxtla Gutiérrez.

Sin embargo, para Sergio Emiliano y Gael Alejandro, levantar un trofeo representa solamente una parte de un proceso que todavía tiene muchos capítulos por escribir. Cada entrenamiento y cada partido se convierten en una oportunidad para aprender y acercarse un poco más a la meta que comparten.

Experiencia internacional

El talento de estos hermanos chiapanecos también ha tenido la oportunidad de proyectarse más allá de las fronteras del estado y del país. Ambos fueron seleccionados para participar en el Challenge 2025 del Club Real Madrid, que los llevó hasta Madrid, España, para vivir una jornada de aprendizaje y competencia siguiendo la metodología de una de las instituciones más reconocidas del Futbol mundial.

La experiencia significó un paso importante en su formación, pues tuvieron la posibilidad de convivir con jóvenes de otras latitudes, conocer nuevas formas de trabajo y enfrentar desafíos que les permitieron ampliar su perspectiva sobre el deporte.

Para Gael Alejandro, quien se desempeña como portero, el reto tuvo además un significado especial. El joven guardameta participó en el selectivo de arqueros, en el que puso a prueba sus capacidades y consiguió avanzar en el proceso hasta obtener su pase nacional en Guadalajara, Jalisco, en 2025.

Ese logro representó una motivación adicional para continuar trabajando bajo los tres palos, entendiendo que la posición exige concentración, carácter, disciplina y una preparación constante.

Camino compartido

Aunque cada uno desarrolla sus propias características en la cancha, Sergio y Gael encuentran en su relación como hermanos una motivación para seguir adelante. Entrenar juntos, competir y acompañarse en cada etapa les permite compartir también los sacrificios y las satisfacciones que implica perseguir una meta deportiva.

Su historia apenas comienza. A su corta edad ya han conocido el sabor de los campeonatos, han representado a Chiapas en escenarios importantes y han vivido una experiencia internacional que seguramente permanecerá como parte fundamental de su formación. El objetivo es claro: continuar aprendiendo, mejorar sus capacidades y trabajar todos los días para acercarse al sueño de convertirse en futbolistas profesionales.

Los hermanos Aguilar Albores son parte de una nueva generación de jóvenes chiapanecos que empiezan a abrirse camino en el deporte. Avanzan de la mano, con el balón como compañero y con la ilusión de algún día llegar a escenarios profesionales.

Porque antes de los imponentes estadios, los reflectores y las grandes competencias, están las primeras canchas, los primeros entrenamientos y esos sueños que nacen desde pequeños.