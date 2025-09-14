“Dragón” Cerón dio guerra en la MFL

Una auténtica batalla de titanes fue la que protagonizó Luis “El Dragón” Cerón en la primera función en la historia de la Mexican Fight League (MFL), celebrada en la Sala Urbana de la Ciudad de México. El chiapaneco enfrentó a Alexander “Raptor” Barahona, quien se llevó la victoria por decisión final de los jueces, en la que fue declarada como “la pelea de la noche”, pactada en las 150 libras.

Por temas laborales y familiares esta fue apenas la primera contienda del año para “El Dragón”, por lo que prácticamente ha estado inactivo en el terreno profesional, pero siempre entrenando y haciendo lo que está en sus manos para prepararse a tope.

El año pasado, en cambio, tuvo demasiados compromisos, con cinco enfrentamientos en diferentes ligas, pero hasta ahora no había podido estar en una jaula de pelea.

Batalla de alto calibre

Combinaciones limpias y un gran manejo del cardio fue lo que mostraron ambos gladiadores en esta contienda que también marcó el regreso de “Raptor” al hexágono, razón por la cual tuvo a la mayor parte del público de su lado, apoyándolo en cada episodio y presionando para la decisión de los jueces a su favor.

Cerón, que dio tres “rounds” de un excelente nivel, se mostró con sentimientos encontrados tras la decisión que favoreció a su rival, pues también tuvo un gran desempeño en el combate designado por el “matchmaker” de la MFL, Marco Beltrán.

“Sabíamos que iba a ser una pelea muy reñida, muy fuerte. Los dos traemos bastante récord, somos de la misma generación de peleadores de hace años, los dos queríamos ese nocaut, tenemos bastantes nocauts en nuestra carrera y los somos peleadores agresivos que vamos para adelante, entonces se esperaba un choque de guerreros, que iba terminar en nocaut, que iba a haber sangre, y nunca pensamos que se iba a ir a decisión”, comentó el atleta, quien se llevó un incentivo económico extra por su participación al ser su combate declarado como “la pelea de la noche”.

“Una derrota siempre va a mermar un poquito. Lo que me reconforta es que los mismos comentaristas, que entre ellos estuvieron Nano Ilianovic y Canek Granados, campeón de Budo Sento, me dieron dos ‘rounds’ a mí y uno a él, entonces los comentaristas, el público, muchos me estuvieron diciendo que era mía… familiares, amigos. Mi victoria fue con ellos y la gente vio que yo gané, que propuse, que di mejores golpes y estuve buscando la pelea. Entonces fue una derrota con sabor a victoria, pero en el récord está la derrota y ahora toca ir por la siguiente para buscar la victoria y volver a la senda del triunfo”, añadió el contendiente cuya foja ahora está en 12 ganados, 12 perdidos y cero empates.

Lo que viene

Sobre su próximo compromiso, “El Dragón” comentó que aún no hay nada firmado; sin embargo, Artemio Montesinos, “matchmaker” de Supreme Fight Night, dijo que tendrá un evento en noviembre para el que podría ser considerado. Asimismo, la MFL prepara una última cartelera para diciembre de este año y también podría ser llamado, además de la posibilidad de estar en GOAT MMA en Chiapas. “Entonces hay varias empresas que cierran con evento en octubre, noviembre y diciembre, y seguramente con alguna de esas firmamos y por eso no puedo estar inactivo tanto tiempo”, compartió el gladiador.

Finalmente, “Dragón” remarcó que, a sus 31 años, mantiene el hambre de triunfo y, mientras el cuerpo se lo permita, seguirá peleando. “Me encanta mi deporte, ya tengo una carrera muy larga y sigo protagonizando carteleras estelares en empresas como Budo, como Supreme, y no veo el fin todavía. Sé que en algún momento va a llegar, pero yo voy a cerrar mi proceso, voy a seguir activo lo más que pueda, un año y medio o dos más. Me siento fuerte, me siento joven y todavía siento que puedo volver al ‘prime’ y protagonizar peleas en Budo, Supreme y, por qué no, buscar un cinturón más. Tengo tres y no estaría de más un cuarto en alguna promotora como MFL, Budo o en GOAT”, sentenció.