Dragones consigue aplastante triunfo

Dragones de Oaxaca firmó una actuación demoledora al imponerse por goleada de 7-0 a Pavones ADMC, en duelo correspondiente a la fecha 17 de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP. El partido se disputó en la cancha del parque Primavera, en la capital oaxaqueña.

El marcador se abrió al minuto 34, cuando Oliver Arellanes conectó de cabeza un tiro de esquina cobrado desde la derecha, para poner el 1-0. Poco después, Pavones se quedó con diez hombres tras la expulsión de Juda Ramírez (minuto 35), situación que fue determinante en el desarrollo del encuentro, pues el equipo decayó en lo anímico y sufrió para compensar la falta de un elemento en el terreno de juego.

Con la ventaja numérica, Dragones tomó el control absoluto del balón y Moisés Sevilla amplió la diferencia con un remate de cabeza, luego de un centro al área, para el 2-0 al minuto 37.

Antes del descanso del medio tiempo, Sevilla firmó su doblete con un disparo en el área chica para el 3-0 que prácticamente sentenciaba el partido en el primer tiempo (minuto 40).

Segundo tiempo

En el complemento, el dominio local fue absoluto, pues los jugadores de casa no bajaron las revoluciones. Bruno Ramírez marcó el 4-0 al 55 con un tiro libre que superó la barrera.

Al 68, Eli Trujillo hizo el 5-0 tras una jugada dentro del área que concluyó con frialdad. La goleada continuó en el minuto 79, cuando Ramírez consiguió su segundo tanto de la tarde con un disparo desde los linderos del área para el 6-0.

El cierre de la cuenta llegó al 82, cuando Lucio Ortiz empujó el balón en el área para sellar el triunfo.

Balance final

El conjunto chiapaneco, que había mostrado solidez defensiva al permitir solo 12 goles en 16 encuentros, sufrió su peor resultado en su primera temporada en la categoría. Dragones llegó a 32 puntos, mientras que Pavones ADMC se quedó con 23 unidades.