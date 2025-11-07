Dragones de Oaxaca se impone ante Huracanes

Huracanes de Arriaga sufrió su quinta derrota de la Temporada 25-26 de la Liga TDP, luego de caer por marcador de 3 goles a 1 frente a Dragones de Oaxaca, en partido de la fecha 10, disputado en el estadio Independiente MRCI.

Josué Francisco Barragán lideró el triunfo para los oaxaqueños con un par de goles: el primero fue apenas al minuto 15, mediante una gran acción individual en la que recibió la pelota en el extremo izquierdo del área, donde condujo la pelota, recortó a un rival y puso el balón pegado al poste para el 1-0.

El segundo de Barragán fue hasta el minuto 61, por la vía penal, tras una mano en el área en un primer remate de Jarquin que pegó en un defensa chiapaneco. El ariete oaxaqueño no perdonó desde los 11 pasos con disparo de pierna derecha pegado al poste, para engañar al portero Jafet Martínez, que se lanzó al lado contrario.

Los chiapanecos no se dieron por vencidos y descontaron al 77 para añadir dramatismo al cierre, a través de Josué Long, quien aguantó la marca de tres rivales, para luego enviar un disparo de fuera del área que entró pegado al poste para el 2-1, superando el lance del arquero Randall Ramírez.

Pero Dragones sentenció el partido con el 3-1 de Rey Briseño, quien aprovechó un contragolpe para entrar por el costado derecho y tocar por debajo de la salida del portero, al minuto 90 + 4 del tiempo regular.

Con este resultado, Dragones llega a 20 puntos y ya es tercero del grupo 2, en tanto que Huracanes se queda en 14 unidades y es décimo de la clasificación.