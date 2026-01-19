Dragones de Oaxaca vence 2-0 a Gorilas

Dragones de Oaxaca se impuso 2-0 a Gorilas de Juanacatlán en la jornada 11 de la Serie B de la Liga Premier FMF, en partido disputado en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO). Este resultado les da impulso rumbo al choque por la Copa Conecta 2026 que sostendrán este martes, ante Lechuzas UPGCH de la Liga TDP, en el estadio Flor de Sospó.

Golazo chiapaneco

Alexander Espinosa Jiménez, ex jugador de Estudiantes del Cobach y Tapachula FC, fue el encargado de abrir el marcador y lo hizo de manera espectacular, pues al minuto 16 el delantero chiapaneco se estrenó con el conjunto oaxaqueño al definir de chilena dentro del área para el 1 a 0.

El 2 a 0 para los oaxaqueños llegó con un desafortunado autogol de Pedro Pacheco, que encajó la pelota en su propia portería en un intento por cortar un balón en el área.

El cuadro dirigido por Jesús García ha iniciado el año en gran forma, pues antes de este compromiso también venció a Huracanes Izcalli FC en calidad de visitante, reafirmando sus aspiraciones por lograr el ascenso a la Serie A de la Liga Premier esta temporada.

Con la victoria, Dragones de Oaxaca se coloca en el tercer sitio de la clasificación general con 21 puntos y llegará motivado a Tuxtla Gutiérrez para medirse contra Lechuzas UPGCH, uno de los mejores clubes de la Liga TDP y líder del grupo 2, que agrupa a clubes de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, en la mencionada competencia alterna que se juega a duelos de eliminación directa.