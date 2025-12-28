Dragones, el primer rival de Lechuzas

Inició la cuenta regresiva rumbo a la 5ª Copa Conecta en la que participará el club chiapaneco Lechuzas UPGCH al ser uno de los mejores 20 equipos de la Liga TDP. Su rival será Dragones de Oaxaca, de la Liga Premier Serie B, y el partido está programado (de manera extraoficial) para el martes 20 de enero, a las 15:00 horas, en el estadio Flor de Sospó.

Los oaxaqueños llegan a esta instancia ubicados en la sexta posición de su división (en la Serie B compiten diez escuadras), con un total de 14 puntos acumulados tras la primera vuelta, producto de tres triunfos, tres empates y tres derrotas. En días recientes anunciaron refuerzos, destacando elementos como el exportero de Jaguares FC Axel López y el exjugador de Tapachula FC Alexander Espinosa, que serán dirigidos por Jesús García Avelino.

Aves de alto vuelo

Por su parte, Lechuzas UPGCH cerró la primera vuelta de la Temporada 2025-2026 como superlíder del grupo 2 de la Liga TDP, con una cosecha de 40 unidades, gracias a una destacada marca de 13 victorias, un empate y una derrota, además de presumir la mejor defensa de la categoría con apenas dos goles recibidos.

El cuadro universitario es liderado desde la dirección deportiva por Miguel Ángel Casanova, quien ya sabe lo que es disputar este torneo, pues lo jugó anteriormente con Estudiantes del Cobach, aunque aquella eliminatoria favoreció a su rival, Racing de Veracruz de la Liga Premier Serie A.

Las bases del torneo

Es oportuno mencionar que el formato de la Copa Conecta solo contempla partidos de eliminación directa. Es decir, que los clubes se jugarán la vida en cada ronda para seguir avanzando a un eventual final, en al que estará en juego un atractivo premio económico para el que resulte campeón.

En esta edición de la Copa Conecta participan diez clubes de la Liga Premier FMF Serie B, además de Racing de Veracruz y Sporting Canamy, que pertenecen a la Serie A. Y a ellos se suman los 20 mejores clubes de la Liga TDP MX del torneo Apertura de la Temporada 2025-2026.

Calendario decompetencia

La Etapa 1 quedó programada para los días 20 y 21 de enero, unos días después de que arranque la segunda vuelta de la temporada en la Liga TDP. En el caso de Lechuzas, será posterior a la visita al Cruz Azul Lagunas de Oaxaca, sublíder del grupo 2 en la fecha 16 (17 de enero).

El calendario de la Copa Conecta tendrá su fase más demandante en el mes de febrero, pues la Etapa 2 se juega los días 3 o 4; la Etapa 3 será el 17 o 18 y; la Etapa 4 quedó prevista para 24 o 25. Los equipos que logren sortear todas estas rondas de eliminación jugarán la gran final del certamen el 4 o 5 de marzo.