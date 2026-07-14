Dramática final en la categoría Niños Héroes

La Liga Tuchtlán llegó a su desenlace con un duelo lleno de intensidad, emociones y dramatismo, en el que Cefor Campestre se proclamó campeón de la categoría Niños Héroes al superar en tanda de penales a Juventus, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario sobre la cancha de Caña Hueca.

El compromiso reunió a dos de los mejores conjuntos de la temporada, que hicieron valer su condición de finalistas con un partido muy disputado de principio a fin. Desde el silbatazo inicial quedó claro que ninguno estaba dispuesto a regalar espacios y que cada balón sería peleado con intensidad, reflejando el trabajo hecho durante todo el campeonato.

Juventus fue el primero en encontrar recompensa a su esfuerzo cuando Jesús Araujo apareció para abrir el marcador. La anotación permitió que su equipo manejara el encuentro durante varios minutos, obligando a Cefor Campestre a adelantar líneas en busca de la igualada.

Con el paso del tiempo, Cefor Campestre comenzó a generar mayor peligro sobre la portería rival hasta que encontró el premio a su insistencia. Kevin Rafael aprovechó una oportunidad frente al arco para conseguir el tanto del empate, devolviendo la esperanza a su escuadra y colocando el 1-1 que terminaría siendo definitivo al concluir el tiempo reglamentario.

Penales

La igualdad obligó a definir al campeón desde el punto penal, incrementando la tensión tanto en la cancha como en las gradas, donde padres de familia y aficionados no dejaron de apoyar a sus equipos durante cada ejecución.

En la primera serie de tres disparos, ambos conjuntos mostraron gran temple y efectividad, convirtiendo la totalidad de sus cobros para mantener la igualdad. Ninguno dio ventajas y la definición tuvo que extenderse hasta la muerte súbita.

Fue entonces cuando se dio el momento decisivo. Juventus erró su siguiente disparo, dejando abierta la posibilidad para que Cefor Campestre liquidara la serie. El cobrador del conjunto campestre mantuvo la calma, ejecutó con precisión y envió el balón al fondo de las redes para desatar la celebración de jugadores, cuerpo técnico y familias, quienes invadieron la cancha para festejar la conquista del campeonato.

Más allá del resultado, este desenlace confirmó el crecimiento del Futbol formativo en la Liga Tuchtlán, donde el desarrollo técnico, la convivencia y los valores deportivos continúan siendo los principales objetivos. Ambos equipos ofrecieron un espectáculo digno de una final, demostrando disciplina, compañerismo y un alto nivel competitivo que fue reconocido por los asistentes.

Premiación

Al término del encuentro se llevó a cabo la ceremonia de premiación, en la que Cefor Campestre recibió el trofeo que lo acredita como campeón de la categoría Niños Héroes, mientras que Juventus fue reconocido como digno subcampeón tras protagonizar una de las finales más emocionantes del torneo.

Con este resultado, Cefor Campestre cierra una sobresaliente temporada levantando el título en Caña Hueca, mientras que Juventus concluye el certamen con la satisfacción de haber competido hasta el último instante, dejando una gran muestra del talento que existe en las categorías infantiles del Futbol chiapaneco.