Dramática primera victoria felina

Con una gran reacción sobre los minutos finales y cierta dosis de polémica, Jaguares FC obtuvo su primera victoria de la temporada 25-26 de la Liga Premier de México, al son de 4 goles a 2 sobre Pioneros de Cancún. El encuentro, válido por la fecha 5 del grupo 3, se desarrolló bajo intensa lluvia ante pocos, pero entusiastas aficionados en las tribunas del Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

Ángel Tecpanécatl tomó el control de la ofensiva felina y fue el encargado de abrir el marcador a los 31 minutos por la vía penal, para darle el 1-0 a los chiapanecos con el cual se fueron al medio tiempo.

Segundo tiempo frenético

Para el complemento el cuadro visitante —dirigido por Jorge “Archie” Salas— hizo tres cambios y tomó el control de las acciones, metiendo a los felinos en su propio medio campo.

Al minuto 58 hizo efecto la presión de Pioneros, que empató el duelo 1-1 con gol de Jonathan Gámez en un remate de cabeza.

Para desencanto de la afición local, José Cantú le dio la vuelta al marcador a los 68 minutos con el 2-1 que parecía presagiar una nueva derrota para los pupilos de Francisco Ramírez.

Sin embargo, Jaguares FC fue al ataque y marcó el 2-2 al minuto 79 con otro tanto de Tecpanécatl, en un potente disparo de larga distancia en donde el balón pegó en el travesaño y picó sobre la línea de la portería, pero el abanderado lo vio dentro y pese a las protestas del rival concedió el polémico gol.

Jaguares FC cobró confianza con el colombiano Hasan Vergara y al 87’ este generó la acción del 3-2 que finalizó Javier Hernández con un potente remate.

Todavía al minuto 91 vino la cereza en el pastel con el gol de Diego Oliva para el categórico 4 a 2.

Tras el silbatazo final del árbitro Julio Candelas se desató un conato de bronca, del cual salió expulsado Tecpanécatl por Jaguares, mientras que por Pioneros vieron la roja Gámez y Martín Soria.

De esta manera el conjunto felino sumó sus primeras tres unidades en la temporada y en la próxima fecha 6 visitará a Cañoneros FC.