Dramático clásico chiapaneco en el Sospó

Un tenso, dramático y polémico clásico chiapaneco se vivió en la fecha 18 de la Liga TDP. El choque culminó con empate 1-1 entre Chifut y Lechuzas UPGCH, aunque al final los universitarios sacaron mejor renta de la visita administrativa al estadio Flor de Sospó tras adjudicarse el punto extra de los penales (5-4).

Con gran ambiente

Con cientos de aficionados en las tribunas se disputó el encuentro entre dos de los mejores clubes del grupo 2, con Lechuzas como líder del pelotón y reafirmando su posición con un Futbol más propositivo desde el arranque.

Diego Escobar fue protagonista en las dos mejores ocasiones para las aves de la sabiduría: la primera al 18, cuando mandó un centro al área que Daniel Cruz cabeceó, enviando el balón apenas a unos centímetros del poste. En la otra, Escobar robó una pelota en la salida de la defensa rival y mandó un tiro cruzado que milagrosamente desvió el portero Juan Manuel Álvarez.

Segundo con polémica

Para el complemento, Chifut hizo ajustes y cerró más los espacios en defensa, apostando por jugar al contragolpe, pero el cero parecía sellado en el marcador.

Pero los instantes finales estuvieron llenos de tensión, euforia y polémica. En menos de dos minutos, el árbitro Daniel Villafuerte mostró dos amarillas al jugador Bryan Pérez, dejando a los universitarios en inferioridad numérica.

Pero al minuto 90 + 1, Lechuzas abrió el marcador mediante un tiro libre de Daniel Cruz, con Marco Aguilar desviando el balón al centro de la portería para sorprender al arquero y decretar el 1-0.

El nazareno dio 12 minutos de compensación, tiempo en el que la presión de Chifut hizo efecto al provocar un penal, el cual Erick Montes hizo válido para el 1-1 definitivo al minuto 99.

Ante los reclamos recibidos tras el gol, el silbante expulsó también a Daniel Cruz, por lo que Lechuzas se quedó con nueve elementos.

El drama se alargó hasta la tanda de penales. Lechuzas mostró más temple que Chifut para imponerse por 5-4 y ganar el punto extra en juego, llegando así a 45 unidades, mientras que su rival acumula 33.