Dramático duelo en los playoffs

En un partido vibrante de principio a fin, Notaría 47 se impuso por pizarra de 10 carreras a 9 ante Guerreras K-Pop, en compromiso correspondiente a los “playoffs” del Torneo Invernal 2025 de la Liga Municipal de Softbol Femenil de Tuxtla Gutiérrez, disputado en el diamante del parque Caña Hueca.

Intensidad

El encuentro inició con intensidad desde la primera entrada. Guerreras K-Pop tomó la delantera con tres anotaciones, destacando el aporte ofensivo de Elisa Solís y Rosy Velázquez, quienes consiguieron embasarse y pisar el plato mediante los batazos oportunos de Karla Pascacio y Martha Ruiz. Notaría 47 respondió de inmediato con dos carreras, encabezadas por Guadalupe Rosado y Gabriela Vázquez, manteniendo el duelo parejo.

En la segunda entrada, el picheo logró contener a ambas ofensivas, pero en el tercer episodio Guerreras volvió a timbrar en par de ocasiones, gracias a los contactos de Daniela Rivera y Yadira Gómez, ampliando momentáneamente la ventaja. Notaría descontó con una rayita impulsada por Mercedes Orantes.

Para la cuarta entrada, el conjunto de Notaría 47 reaccionó con fuerza. Lorena Morales y Blanca Robles fabricaron carreras clave tras embasarse con imparables, mientras que Abril Liévano aportó con batazo productor que igualó el partido.

El quinto capítulo fue determinante. Notaría 47 concretó un“rally” de tres anotaciones, con participación de Mayte Olán, Paola León y Katy Hernández, quienes aprovecharon errores defensivos y batazos colocados para tomar ventaja en la pizarra.

Guerreras K-Pop no bajó los brazos y en la sexta entrada respondió con dos carreras más, impulsadas por Carmen Vera y Daniela Rivera, acercándose peligrosamente en el marcador.

Último suspiro

En la séptima y última entrada, la tensión fue máxima. Guerreras sumó otra carrera, con Astrid Ceh, para colocar el 10-9 y dejar corredoras en circulación, pero la defensiva de Notaría cerró con doble “play” oportuno para sellar el triunfo.

Con este resultado, Notaría 47 avanza en la fase de eliminación directa, tras un duelo en el que la ofensiva fue protagonista y cada entrada tuvo momentos decisivos que mantuvieron a la afición al filo de la butaca.