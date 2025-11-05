Dramático triunfo en el estadio Olímpico

En un choque con sabor a clásico, Tapachula FC superó por la mínima diferencia (1-0) a Pijijiapan FC. El partido, correspondiente a la fecha 9 de la Liga TDP (grupo 2), se jugó en la Perla del Soconusco.

Desde el silbatazo inicial del árbitro Paulo César Coello, el equipo de casa mostró una postura ofensiva, alineando a Alan Vázquez y Nery de León para liderar el ataque.

Tapachula FC dominó ampliamente las acciones, generando diversas oportunidades de peligro; sin embargo, el guardameta visitante, Ubelmar Luna, volvió a registrar una destacada actuación con los Pijijis, con atajadas determinantes que mantuvieron el empate sin goles el primer tiempo.

Victoria sobre la hora

En la segunda mitad del encuentro, el cuerpo técnico ajustó líneas con el ingreso de Uriel Lara y César Baneco a los 50 minutos, en lugar de Néstor Gutiérrez y José Solís, buscando mayor profundidad por los costados.

Los cambios surtieron efecto, pues Tapachula FC generó gran cantidad de ocasiones, aunque el gol no parecía llegar y del lado contrario ya se veían con el punto del empate.

Pero el cuadro local insistió hasta el final con presión alta y constante movilidad ofensiva, logrando su premio al esfuerzo en el tiempo agregado (minuto 93), cuando Uriel Lara, desde su propio campo, lanzó un pase preciso a las espaldas de la zaga rival para Alan Vázquez, quien definió con frialdad ante el arquero, desatando la euforia de la afición y sellando el triunfo 1-0.

Recupera terreno

De esta manera los pupilos de Édgar Marini suman su segunda victoria consecutivo, para alcanzar las 14 unidades que los acercan a los líderes del grupo 2. En contraste, Pijijiapan se queda en 11 puntos y deja escapar una oportunidad importante de acercarse a la media tabla.

Tapachula FC viajará a Tuxtla Gutiérrez para enfrentar a Chifut, en duelo correspondiente a la jornada 10 del certamen, mientras que Pijijiapan FC recibe la visita de Lechuzas UPGCH, ambos este miércoles 5 de noviembre.