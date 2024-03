Dream Team amarra el liderato femenil

Pese a que no tendrá acción este fin de semana, el escuadrón de Dream Team aseguró el liderato general en la decimoséptima Temporada Femenil de la Liga Municipal de Tocho Bandera (LMTB) y quedó sembrado como el equipo a vencer en la próxima fase de postemporada.

El cuadro liderado por Karla Tacías hilvanó triunfos en la semana 12 y en su partido adelantado de la 13, para garantizarse un récord casi perfecto de 12-1 que le permiten ser el primer lugar general.

Ante las chicas de Raptors se impuso por paliza de 52-0, con siete pases de anotación de Tacías, mientras que en su encuentro con Kaos ganó por 58-6, con cuatro tochos de Martha Sánchez. Victorias holgadas como estas dos les permitieron colocarse como la mejor ofensiva de la campaña, con 519 puntos a favor, además de ser la mejor defensiva también, con solo 100 permitidos.

Otra escuadra que concluyó su participación y que garantizó terminar en el segundo puesto es Dolphins, con idéntica marca de 12-1, pero debido al criterio de diferencia de puntos se ubica en el subliderato.

The Tipsies, que es tercero de la tabla, también cerró su campaña desde el pasado fin de semana, logrando una récord de 10-3, que casi les garantiza la tercera plaza general, a la espera de que Queens no gane su último duelo del campeonato por un marcador de escándalo, para no caer un escalón en la clasificación general.

Al respecto, Queens (9-3) estará listo para desplegar todo su arsenal frente a Halcones (7-5), en encuentro pactado para este sábado a partir de las 7 de la noche, en el emparrillado de Caña Hueca. También para esta semana 13 destaca el desempeño de Zorros, que con marca de 9-3 y como quinto lugar estará a la expectativa del otro compromiso, pues si Queens pierde y ellas vencen a Kaos (1-11) en juego pactado para las 16:00 horas, avanzan una posición en la postemporada.

También en la actividad sabatina está contemplado el partido de Sirenas (4-8) contra Centinelas (1-11), a las 17:00 horas, y al terminar saltarán al emparrillado Huskies (3-9) y Pumas (3-9)- Para el domingo únicamente se disputará el duelo entre Leonas (6-6) y Panteras (7-5), pactado para las 17:00 horas.