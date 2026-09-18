Dream Team domina Open Mixto de la Uniflag

Con cinco jornadas celebradas hasta el momento en la Temporada 6 de la Liga Uniflag de Tocho Bandera, la categoría open mixta comienza a marcar tendencias en la clasificación, con el Dream Team instalado en el liderato.

Sin embargo, se prevé una cerrada disputa entre los equipos que buscan mantenerse en la parte alta de la tabla y no perder su boleto a la postemporada

El equipo de ensueño

Dream Team conserva el paso perfecto con cinco victorias en igual número de encuentros y se mantiene como el único invicto de la categoría. Además, presume la mejor diferencia de puntos del torneo, con +123, números que lo colocan como uno de los conjuntos más sólidos en este inicio de campaña.

La segunda posición pertenece a Diablitos, que registra cinco triunfos y una derrota después de seis compromisos, con diferencia de +60. Con un partido más que algunos de sus perseguidores, continúa cerca de la cima y con números que le permiten mantenerse en la pelea.

En la persecución

El escuadrón de los Iron Dogs ocupa el tercer puesto con cuatro conquistas y una derrota, además de una diferencia de +37; su regularidad lo mantiene dentro del grupo que marca el ritmo de la competencia.

Más atrás, Toros aparece en cuarto lugar con balance de dos victorias, un empate y dos derrotas. Su diferencia de -19 refleja lo ajustada que ha sido su participación y la importancia que tendrán los siguientes compromisos para conservar su posición y mejorar sobre todo en la producción de puntos a favor.

Arranca lento

El vigente campeón de la categoría open mixta, Mustangs, sorpresivamente marcha en el quinto lugar, con registro de dos triunfos y tres derrotas, aunque ostenta un saldo positivo de +8 en su diferencia de puntos.

Por su parte, Jaguares de la Unicach presenta el mismo récord de 2-3, pero con diferencia de -14, por lo que ambos conjuntos permanecen separados por un margen reducido.

Más abajo

La escuadra de Balam se ubicó en el séptimo sitio luego de seis duelos, con dos ganados, un empate y tres caídas. Sin embargo, su rendimiento le permite continuar con posibilidades de recuperar terreno conforme avance la fase regular y seguir soñando con la postemporada.

En contraste, Power Puff y Bananamigos protagonizan una lucha cerrada en la zona baja, pues ambos acumulan una victoria, un empate y tres derrotas en cinco presentaciones en el emparrillado. La diferencia favorece momentáneamente a Power Puff con -21, mientras Bananamigos acumula -28.

Finalmente, Thunders completa la clasificación general después de cinco encuentros sin ganar y con diferencia de -75, por lo que tendrá la misión de reaccionar en las siguientes fechas para revertir en lo posible su marca actual de 0-5.

Es oportuno señalar que el campeonato tomó un receso este fin de semana, pero con mucho camino por recorrer, mantiene varios frentes abiertos y un cuadro de Dream Team que defenderá su condición de invicto próximamente, en tanto que Diablitos e Iron Dogs tratarán de reducir distancia para intentar asaltar la cima de la tabla.