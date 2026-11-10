Dream Team se adueña del emparrillado

El escuadrón del Dream Team confirmó su condición de favorito y se adjudicó el campeonato absoluto del Torneo Open Mixto de la Liga Uniflag 2026 de Tocho Bandera, tras derrotar 41-19 a Bananamigos en la final de la Conferencia A, disputada en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

El encuentro por el título reunió a dos equipos que habían superado sus respectivas semifinales, celebradas en la misma sesión una hora antes.

Así avanzaron a la final

El llamado “equipo de ensueño” llegó a esta instancia después de superar en la eliminatoria semifinal por 36-0 a Mustangs, encuentro en el que destacó la actuación de la mariscal de campo, Karla Tacías, quien fue la líder de pases de anotación del torneo en su etapa regular.

Por su parte, Bananamigos consiguió su clasificación al vencer por sorprendente 36-19 a otro de los contendientes al título, Diablitos, segundo lugar de la fase regular.

Duelo por el título

Pese al desgaste del partido previo, Bananamigos logró mantenerse competitivo durante la primera mitad, aprovechando su velocidad y construyendo ofensivas que le permitieron sumar puntos.

Sin embargo, Dream Team impuso gradualmente su ritmo de juego, respaldado por una ofensiva que combinó experiencia y juventud con Tacías en los controles.

Tal y como lo hicieron en temporada regular, mostraron su capacidad para aprovechar las oportunidades y mantener el control en los momentos decisivos terminó por inclinar el marcador a su favor.

Con el triunfo de 41-19, Dream Team completó una fase final memorable, en la que acumuló 77 puntos a favor y únicamente 19 en contra, para cerrar la temporada con el título absoluto de la categoría.

Al concluir el encuentro se realizó la ceremonia de premiación por parte de la junta directiva que lidera Gilberto Carbonell Gómez, misma en la que Guillermo Grajales, de Dream Team, fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Gran Final.