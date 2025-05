Dream Team suma su décima corona

Dream Team mantiene su hegemonía en la Liga Municipal de Tocho Bandera (LMTB) al conquistar de manera invicta su décima corona en la vigésima temporada femenil, con una claro triunfo de 47-24 sobre The Tipsies.

Las dirigidas por el “coach” José Rivas lideraron la campaña regular con marca perfecta de 14-0, lo que las hacía claras favoritas para revalidar el título en la final celebrada en el emparrillado sintético de Caña Hueca.

Duelo frenético

Pese a la ausencia por lesión de su máxima anotadora, Dannia García, The Tipsies mostró su poder en su primera serie ofensiva. Lideradas por Bertha Alfaro, consiguieron la primera anotación, aunque sin concretar la conversión, para así irse arriba por 6-0.

Pero la respuesta de Dream Team fue inmediata, con Karla Tacías en los controles de la ofensiva y para corto, para la escapada de Karla Ibarra, más el punto extra de Zurich Sánchez, con lo que le dieron la vuelta al marcador por 7-6.

El equipo de ensueño no bajó las revoluciones y anotó con Fernanda Jiménez, sin lograr la conversión por pase, para aumentar la diferencia a 13-6. The Thipsies sorprendió con un pase a Yulenid Martínez, que estaba sola para meter su segundo “touchdown” y acercarse a 13-12 en el “score”.

El duelo siguió su ritmo frenético y el Dream Team no dio respiro a su rival, anotando nuevamente por conducto de Ibarra (sin extra) para estirar la ventaja a 19-12.

Ya en la segunda mitad, The Tipsies pudo frenar a su oponente en su primera serie ofensiva, pero no lograron abonar puntos y el Dream Team no perdonó en su siguiente serie, anotando con un pase largo a Ibarra y punto extra de Renata Jiménez para aumentar la ventaja a 26-12.

The Tipsies revivió con un gran envío de Alfaro a Nikita Saldívar, que se encontraba sola en zona de anotación, sin conversión, para poner el marcador 26-18. Pero Dream Team sorprendió con un pase largo de Ibarra a Fernanda Jiménez que tomó a la defensa rival dormida y, con el extra de Zurich Sánchez, consiguieron el 33-18.

Los últimos esfuerzos de The Tipsies por competir prácticamente se diluyeron con una intercepción en su siguiente turno a la ofensiva y posterior escapada de Karla Ibarra hasta la zona de anotación, y extra de Sánchez, para colocar un incontestable 40-18.

Pese a esto, Bertha Alfaro conectó un gran pase al centro con Nikita Saldívar, que descolgó el ovoide para mover la pizarra electrónica a 40-24. Pero Dream Team puso la cereza en el pastel con tocho y conversión de Zurich Sánchez para poner el definitivo 47-24.

Finalizadas las acciones se llevó a cabo la premiación a las campeonas y subcampeonas, además de reconocer a las MVP de la fase regular, que fueron Dannia García en anotaciones (35), Karla Tacías en pases de anotación (57), Carolina Mandujano en “sacks” (21) y Fernanda Jiménez en intercepciones (17).